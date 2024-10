Der RB Leipzig wartet in der Champions League weiterhin auf den ersten Punktgewinn, ging nach den Niederlagen beim Club Atlético de Madrid (1:2) und gegen den Juventus FC (2:3) doch auch das Heimspiel gegen den Liverpool FC knapp verloren (0:1). Während die Roten Bullen in der europäischen Königsklasse aktuell nur auf Platz 31 rangieren, sind sie in der Bundesliga noch mit fünf Siegen und zwei Unentschieden noch ungeschlagen und mischen ganz oben mit. Am letzten Samstag fuhren sie beim 1. FSV Mainz 05 dank der Treffer Simons’ (20.) und Orbáns (37.) einen souveränen 2:0-Auswärtserfolg ein.