28 - In Lewandowskis Schatten geht beinahe unter, welch überragende Saison Frankfurts Andre Silva gezeigt hat. Nie traf ein Spieler in der Bundesliga häufiger für die Eintracht. Dass ein Spieler in der Bundesliga 28 oder mehr Tore erzielte und trotzdem nicht Torschützenkönig wurde, gab es in der Historie noch nicht oft - Silva ist der fünfte Spieler.