Leipzig weiter in Topform: Klarer Sieg gegen Hoffenheim

RB Leipzig bestätigt seine starke Form und ist seit acht Spielen ungeschlagen in der Bundesliga. Mit dem 3:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim rücken die Leipziger bis auf einen Punkt an Tabellenplatz drei heran. Hoffenheim verliert indes das dritte Spiel in Folge.