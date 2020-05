Beim FC Augsburg beispielsweise wartet nicht nur Heiko Herrlich auf seinen ersten Auftritt als Chefcoach. Die Spieler des FCA waren zwar mit die ersten im Training nach dem Ausbruch der Coronakrise. Aber seit gut vier Wochen sind allenfalls Trainingseinheiten in Zweierteams bzw. Kleingruppen und ohne Zweikämpfe erlaubt.

Warteposition auch in München und Freiburg

Das gilt genauso für den FC Bayern und auch für den SC Freiburg. Am Donnerstag (30.04.20) haben die Vereine begonnen, ihre Spieler, Trainer und Betreuer auf das Coronavirus zu testen, auch der FC Bayern. Ein konkretes Datum für die Rückkehr zum Teamtraining gibt es für die Münchner ebenso wenig wie für den SC Freiburg.

"Die aktuelle Verfügungslage in Baden-Württemberg lässt aktuell keine Änderung an unserem bisherigen Trainingsbetrieb zu" , teilte ein Sprecher des SCF am Freitag mit.