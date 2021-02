Hertha BSC - Bayern München (Freitag, 20 Uhr)

Die Bayern haben es eilig, sie müssen nach Katar, Stichwort Klub- WM . Sie könnten dort den 6. Titel in einer Saison holen, das war zuvor nur 2009 dem FC Barcelona gelungen. Also sind die Bayern bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorstellig geworden, ob man das Spiel nicht vielleicht ein wenig vorverlegen könne? Man konnte. Sonst wäre es auch knapp geworden: Noch in der Nacht geht es von Berlin in den Flieger Richtung Katar.

Doch vor Katar ist erst einmal noch Berlin, ein Auswärtsspiel bei der Hertha. Die ist gerade in der Krise: Eigentlich wollten sie in Berlin ja so ein ganz großer Klub werden, gerne rasch, die Windhorst-Millionen sollten es ermöglichen. Stattdessen weist die Tabelle Hertha BSC nun als 15. aus. Für die Kehrtwende soll der Trainer Pal Dardai sorgen, der schon einmal bei der Hertha war, ehe er dann für die großen Träume zu klein wurde.

Kürzlich hat Hertha dann auch noch Sami Khedira, 33, verpflichtet. Khedira war einst einer der spannendsten Mittelfeldspieler Europas, er vereinte Technik, Wille, Torgefahr. Er war auch Weltmeister, und mit Real Madrid hat er mal die Champions League gewonnen - ist nur schon ein wenig her. Zuletzt war er bei Juventus, dort ließen sie ihn aber nicht mehr spielen. Jetzt ist er also in Berlin und wird wohl schon gegen die Bayern debütieren - man darf gespannt sein.

Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr)

Die Stimmung in Leverkusen ist gerade frostig, den steigenden Temperaturen zum Trotz. In der Liga war Bayer vor Weihnachten noch Erster, jetzt ist man Fünfter, und unter der Woche scheiterte die Mannschaft auch noch im DFB-Pokal am Viertligisten Rot-Weiss Essen. Dabei hatte der Trainer Peter Bosz, 57, zuvor noch explizit darauf hingewiesen, wie wichtig der Pokal für Leverkusen sei.