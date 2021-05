Nach dem 0:2 (0:0) in Augsburg droht Bremen weiter der zweite Absturz in die Zweitklassigkeit nach 1980. Augsburgs Held des Tages war Rani Khedira mit seinem Führungstor in der 57. Minute, als beide Mannschaften nur noch zu zehnt spielten. Es war das schönste Abschiedsgeschenk, das der am Saisonende zu Union Berlin wechselnde Mittelfeldspieler seinem aktuellen Arbeitgeber machen konnte. Kurz vor Schluss erhöhte der eingewechselte Daniel Caligiuri mit einem wuchtigen Elfmeter zur Entscheidung (89.). André Hahn war von Milot Rashica im Strafraum gefoult worden. Beim Torjubel stürmte auch FCA -Coach Markus Weinzierl auf den Rasen. Der Nachfolger von Heiko Herrlich hat seinen Job mit der geglückten Rettung erfüllt.

Bremer Angriffe zu harmlos

Es war von Beginn an ein hektischer, mit allen kämpferischen Mitteln geführter Existenzkampf auf dem Platz, der in zwei Platzverweisen gipfelte: Augsburgs Angreifer Ruben Vargas sah für eine Tätlichkeit Rot (13. Minute), Bremens Abräumer Christian Gross bekam für wiederholtes Foulspiel die Gelb-Rote Karte (49.). Doch Werder konnte aus der mehr als 30-minütigen Überzahl keinen Vorteil ziehen.