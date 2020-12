Weghorst traf am Freitagabend (11.12.2020) in der Bundesliga doppelt für den VfL Wolfsburg und sorgte so für einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt. Dabei hatte Wolfsburg erst zurückgelegen, nachdem Bas Dost per Strafstoß für Frankfurts Führung gesorgt hatte (63. Minute). Anschließend glich Weghorst zunächst vom Elfmeterpunkt aus (76.), ehe er in der Schlussphase auch noch den Siegtreffer erzielte (88.).

"Wir haben eine überragende Leidenschaft in der Mannschaft" , sagte Weghorst im Interview mit dem ARD-Hörfunk. "Es läuft einfach gut bei uns." Weghorsts Leistung hat offenbar auch seinen Landsmann Dost beeindruckt. "Das macht er super" , sagte Dost im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk über den Siegtreffer von Weghorst. "Er muss einfach nur so weitermachen." Wolfsburg ist nun auch nach dem elften Spieltag noch ungeschlagen. Mit 18 Punkten sind die "Wölfe" Fünfter. Frankfurt hat zwei Punkte weniger und ist Achter.

Schlager trifft den Pfosten

In einer eher ereignisarmen ersten Hälfte war der VfL Wolfsburg noch das agilere Team. Gerade in den ersten Minuten spielte die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner engagiert und hatte Pech, dass ein abgefälschter Schuss von Xaver Schlager am Pfosten landete. Den Abpraller schnappte sich Frankfurts Torhüter Kevin Trapp reaktionsschnell (9.).