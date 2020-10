Malick Thiaw brachte mit seinem ersten Bundesligator (30.) die Gelsenkirchener in Führung, der nach der Pause eingewechselte Nicólas Gonzalez glich per Handelfmeter (56.) für die Aufsteiger aus Stuttgart aus. Damit ist Schalke seit nun mehr 22 Spielen sieglos. In der Tabelle arbeitete sich der VfB durch den Punktgewinn auf Platz vier vor, Schalke bleibt Vorletzter. "Davon habe ich als Kind geträumt" , sagte der 19 Jahre alte Thiaw direkt nach der Partie bei DAZN über seinen ersten Treffer, "aber natürlich ist die Enttäuschung da. Der VfB hat das aber auch gut gemacht" , fügte der 1,91m-große Spieler hinzu." "Wir haben mehr vorgehabt" , sagte Stuttgarts Kapitän Gonzalo Castro, "wir kassieren ein dummes Tor. Mit unseren Chancen in der zweiten Halbzeit hätten wir es verdient gehabt, zu gewinnen."

Schalker Ballkontrolle funktioniert zuerst nicht

Offensiv ließ Coach Manuel Baum in seiner Startelf Mark Uth und Can Bozdogan auflaufen, Nabil Bentaleb und Rabbi Matondo saßen zuerst nur auf der Auswechselbank. Schalke zeigte sich von Beginn an gut eingestellt auf den starken Aufsteiger aus dem Schwabenland: Baum hatte seinem Team "Ballkontrolle" verordnet, was die Königsblauen aber erst nach gut zehn Minuten umsetzen konnten.

Der VfB - mit Rückkehrer Borna Sosa in der Startelf - startete besser und kam bereits nach drei Minuten durch Mateo Klimowicz zu seiner ersten Chance. Doch der Schuss von der Strafraumgrenze ging knapp am Kasten von Frederik Rönnow vorbei.

Thiaw trifft in seinem zweiten Spiel

Nach einer knappen halben Stunde schien die schier unendliche Sieglosserie der Schalker zu Ende zu gehen: Nach einem unnötigen Foul von Marc Oliver Kempf im Mittelfeld hob Amine Harit seine Freistoßflanke von rechts zum zweiten Pfosten. Dort lief Malick Thiaw perfekt in Position und köpfte aus kurzer Distanz und spitzem Winkel per Flugkopfball ein zum 1:0.

Nach Pause kam das Team des VfB deutlich selbstbewusster auf den Platz und entwickelte mehr Druck. Nach zehn Minuten im zweiten Spielabschnitt trugen die Bemühungen Früchte: Nach einer Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld bekam der ansonsten sehr präsente und stabilisierende Salif Sané den Ball im Strafraum aus kurzer Entfernung an den weit abgespreitzten Arm - Schiedsrichter Benjamin Brand zeigte nach Studium der Videoaufnahmen auf den Elfmeterpunkt: Nicólas Gonzalez versenkte den Ball wuchtig unten rechts.

Sttuttgart setzte in der Folge nach und hatte Glück, als Mark Uth den Ball bei einer Rettungsaktion knapp neben das eigene Tor spitzelte. Nach einer guten Stunde versuchte es erneut Klimowicz mit einem Fernschuss, der leicht abgefälscht wurde. Aber Keeper Frederik Rönnow stand sicher.

Baum versucht es mit einem Zettel

Wenig später steckte Schalkes Trainer Baum seinen Spielern einen Zettel mit offenbar einer neuen taktischen Ausrichtung der Mannschaft zu. Doch es änderte sich zuerst wenig: Borna Sosa kam links im Strafraum frei zum Schuss, danach flankte der Kroate auf Gonzalez, der per Kopf kanpp verfehlte. Auch die Hereinnahme von Nabil Bentaleb beeindruckte die Gäste aus dem Schwabenland nicht. Im Gegenteil: Sosa und seine Kollegen ackerten weiter, Stuttgart brachte es am Ende auf fast 20 Torschüsse, Schalke schaffte etwa nur ein Drittel. Thiaw versuchte es kurz vor Ende noch einmal erfolglos per Kopf, auf der Gegenseite rettete Rönnow bei einem scharfen Castro-Schuss. Auch eine "Billard-Kombination" der Schalker mit der Stuttgarter Abwehr brachte keine Entscheidung.

Am siebten Spieltag reist der FC Schalke nach Mainz (07.11.20, 15:30 Uhr), der VfB empfängt zeitgleich die Frankfurter Eintracht.