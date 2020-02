Collins‘ Klärungsversuch misslingt

Nur vier Minuten später machte es der Zugang aus Leipzig aber besser. Zunächst konnte Zingerle noch gegen Vladimir Daria und Piatek klären, den Abpraller brachte Cunha mit der Hacke Richtung Tor, Collins' Klärungsversuch landete im eigenen Tor – 2:1 für die Hertha. Paderborn drückte in der Schlussphase auf den Ausgleich und versuchte es aus allen Lagen. Die beste Chance vereitelte der eingewechselte Jordan Torunarigha, der Sebastian Vasiliadis in letzter Sekunde am Torschuss hinderte. So blieb es am Ende beim Erfolg für die Berliner.

"Das ist sehr bitter" , sagte SCP-Kapitän Christian Strohdiek nach dem Spiel am Sportschau-Mikrofon. "Wir haben wieder einen Riesenaufwand betrieben und stehen wieder mit leeren Händen da. Die Enttäuschung ist groß, aber wir lassen uns nicht umwerfen." Baumgart ergänzte: "Wir hatten heute eine große Chance gegen einen direkten Konkurrenten. Die haben wir nicht genutzt, aber das lag an keinem anderen als an uns selbst."

Stark: "Vergangene Woche darf kein Thema sein"

Nouri zeigte sich nach dem Spiel erleichtert: "Nach dem ganzen Trubel freue ich mich unheimlich für das Team, das sich für einen großen Kampf mit drei Punkten belohnen konnte", sagte er der Sportschau. Kapitän Niklas Stark sagte: "Da sind schon ein paar Steinchen vom Herzen gefallen, das waren wichtige drei Punkte. Die vergangene Woche darf jetzt erst einmal kein Thema sein. Wir müssen als Mannschaft die Punkte holen. Wir haben jetzt schwere Spiele vor uns und die sind wichtig ."

Für die Hertha steht am kommenden Spieltag das nächste Duell gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf an, wenn am Samstag (22.02.2020) der 1. FC Köln ins Olympiastadion kommt. Der SCP ist einen Tag vorher beim FC Bayern München zu Gast.