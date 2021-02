Durch den fünften Sieg in Folge lauern die Sachsen weiterhin nur zwei Punkte hinter Tabellenführer München. Christoper Nkunku (57. Minute), Yussuf Poulsen (66.) und Alexander Sörloth (90.+3) drehten das Spiel noch für RB. Zuvor hatten Jonas Hofmann mit einem verwandelten Foulelfmeter (6.) und Marcus Thuram mit einem Schultertor (19.) Gladbach mit 2:0 in Führung gebracht.

"Wir waren im Dauerstress"

Die "Fohlen" warten seit fünf Wochen auf einen Ligasieg, der Druck auf Trainer Marco Rose dürfte nach dem Wirbel um seinen bevorstehenden Wechsel zu Borussia Dortmund weiter zunehmen. "Wir waren die schlechtere Mannschaft, im Dauerstress, hatten keine Entlastung mehr" , gab Gladbach-Torwart Yann Sommer anschließend zu, "so verliert man dann das Spiel." Auch Rose räumte ein: "Natürlich ist der Druck am Ende zu groß geworden und wir haben nicht mehr viel Entlastung hinbekommen. Aber ich mache meinen Jungs keinen Vorwurf, vom Kämpferischen her hätten wir den Punkt auf jeden Fall verdient gehabt."

Torschütze Poulsen war hochzufrieden: "Wir haben ein Topspiel abgeliefert und verdient gewonnen. Mit so einer Leistung ist das Selbstvertrauen groß, das gibt uns eine breite Brust." So sah es auch RB-Coach Julian Nagelsmann: "Ein hochverdienter Sieg. Wir waren auch schon in der ersten Halbzeit nicht so schlecht, nach der Pause haben wir dann enormen Druck gemacht und die Einwechselspieler haben uns auch sehr viel Input gegeben." 14:0 lautete das Torschuss-Verhältnis im zweiten Durchgang für RB .

Rose rotiert auf sechs Positionen

Rose setzte bei der Rückkehr in seine Heimatstadt auf Rotation: Im Vergleich zur 0:2-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City veränderte er die Gladbacher Startelf auf gleich sechs Positionen.

Wieder mit dabei war jedoch Hofmann, der gegen City einen Schlag aufs Knie bekommen hatte. So konnte der Mittelfeldspieler vom Elfmeterpunkt das 1:0 für die Gäste erzielen, obwohl er bei seinem schwachen Rechtsschuss viel Glück hatte. Zuvor hatte Dayot Upamecano etwas plump gegen Breel Embolo im Strafraum gefoult.

Ginter klärt gegen Halstenberg

Auf den frühen Rückstand antworteten die Leipziger sofort mit wütenden Angriffen. Nach einem Schuss von Marcel Halstenberg rettete Gladbachs Abwehrchef Matthias Ginter auf der Linie (8.), beim Nachschuss von Dani Olmo war Keeper Yann Sommer auf dem Posten. Die vergebenen Chancen rächten sich, mit dem zweiten gefährlichen Angriff trafen die Gladbacher zum zweiten Mal: Thuram lenkte eine Kopfballvorlage von Embolo ins Tor.

Erneut schüttelten sich die Leipziger nur kurz und übten sofort wieder Druck auf den Gegner aus. Es fehlte aber die Präzision in den Angriffen und Abschlüssen. Marcel Sabitzer zum Beispiel jagte den Ball nach feinem Rückpass von Olmo aus zwölf Metern auf die Tribüne (33.). Die Gladbacher lauerten vorwiegend auf Fehler von RB, um dann schnell zu kontern.

Sörloths Einwechslung am Ende entscheidend

RB-Coach Nagelsmann reagierte auf den Pausen-Rückstand und brachte in Sörloth für den gelbvorbelasteten Sabitzer einen zweiten Stoßstürmer. Der Norweger erzielte auch prompt den vermeintlichen Anschlusstreffer, doch das Tor zählte wegen Handspiels zu Recht nicht (51.). Sechs Minuten später durften die Leipziger aber jubeln, als Nkunku den Ball nach einer Hereingabe von Sörloth über die Linie drückte. Danach rollte eine Angriffswelle nach der nächsten auf das Gladbacher Tor, der Ausgleich war folgerichtig, ebenso auch der Leipziger Siegtreffer in der Nachspielzeit.

Die Gladbacher spielen nun am kommenden Dienstag (02.03.2021) im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund. In der Liga geht es am Samstag danach gegen Bayer Leverkusen weiter. Leipzig ist am Mittwoch im Pokal gegen den VfL Wolfsburg gefordert, dann folgt Samstag das Auswärtsspiel beim SC Freiburg.