" Es war schwer, den Mittelweg zwischen Risiko und Absicherung zu finden ", bilanzierte Kölns Torwart Timo Horn: " Man hat Hertha auch angemerkt, dass sie auf diesen Punkt spielen. Da die Lücke zu finden, ist nicht immer leicht, gerade in unserer Situation. Da braucht es manchmal auch ein bisschen Glück, das haben wir aktuell nicht auf unserer Seite ."

Köln mit mehr Spielanteilen, aber kaum Chancen

Die Gäste starteten angriffslustig in die Partie und setzten die Herthaner früh unter Druck. So erzielte man frühe Ballgewinne in der Berliner Hälfte und kam auch zu den ersten Torchancen der Partie, ohne allerdings wirklich gefährlich zu werden. Berlin stand kompakt und ließ auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kaum etwas zu.