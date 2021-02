Borussia Mönchengladbach

Wenig Höhepunkte, aber Tore

Gladbachs Stefan Lainer (l.) gegen den Kölner Ismail Jakobs (r.)

In einer umkämpften und spielerisch schwachen ersten Hälfte hatten beide Mannschaften wenig zu bieten, trafen aber jeweils einmal das Tor.

In der 3. Minute erzielte Elvis Rexhbecaj die Führung für den 1. FC Köln. Ondrej Duda hatte ihn mit einem Pass in die Zentrale freigespielt, Rexhbecajs Schuss fälschte Stefan Lainer unhaltbar für Torwart Yann Sommer ab. In der 16. Minute kam Gladbach auf ähnliche Weise zum Ausgleich: Lars Stindl spielte Florian Neuhaus zentral an, seinen Schuss fälschte wiederum Kölns Jorge Meré ab, Torwart Timo Horn blieb machtlos.

Rexhbecaj mit dem Doppelpack, Gladbach ideenlos

Jubel beim 1. FC Köln

Die Kölner gingen nach der Pause dann erneut unverhofft in Führung. Christoph Kramer hatte an der eigenen Eckfahne unter Druck Lainer angespielt, der den Ball an Rexhbecaj verlor. Der Kölner lief aus spitzem Winkel von links frei auf Torwart Sommer zu und vollstreckte zum Doppelpack (55. Minute). "Wir haben einen Dämpfer bekommen, es war leblos in Regensburg", sagte Rexhbecaj bei Sky. In Gladbach habe das Team aber ein anderes Gesicht gezeigt. Rexhbecaj ist derzeit vom VfL Wolfsburg an Köln ausgeliehen.