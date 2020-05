Im ersten Revierderby vor leeren Rängen und im 178. Duell des Klassikers insgesamt waren die Kräfteverhältnisse klar verteilt. Der BVB gewann nach Toren von Erling Haaland (28.), Raphael Guerreiro (44./63.) und Thorgan Hazard (48.) auch in der Höhe verdient mit 4:0 (2:0). Dem Norweger Haaland gelang dabei das erste Tor in der Bundesliga nach der Corona-Pause.

Für die Dortmunder war es der fünfte Bundesliga-Sieg in Reihe und der höchste Derby-Sieg seit dem November 1966 (damals 6:2). Schalke blieb dagegen auch im achten Spiel hintereinander ohne Dreier und rutschte auf den achten Tabellenplatz ab. Der BVB bleibt den Bayern dagegen als Tabellenzweiter eng auf den Fersen.

"Für uns ist das heute perfekt gelaufen. Wir haben das gut gemacht und gut kombiniert, aber es ist nur ein Spiel", sagte

BVB zunächst ohne Sancho

Die Dortmunder mussten recht spontan zunächst ohne Jadon Sancho (Muskelprobleme in der Wade) antreten, dafür sollte der 17-Jährige Gio Reyna erstmals von Beginn an spielen. Sollte. Der junge Amerikaner verletzte sich beim Aufwärmen, Thorgan Hazard kam rein. Ohnehin fehlten Marco Reus, Emre Can, Axel Witsel und Dan-Axel Zagadou - die zweimonatige Zwangspause hatte in dieser Hinsicht beim BVB ihre Wirkung verfehlt. 80.000 Zuschauer hätten den Spielern normalerweise ins Ohr geschrien - so jedoch hallten die Anweisungen der Trainer und das Ploppen beim Pass von der leeren "Grauen Wand" wider.

Dabei erfuhr das Duell als erstes Topspiel einer großen Liga weltweit Aufmerksamkeit. Bis auf einen frühen Videobeweis (Schalkes Jonjoe Kenny sprang der Ball im Strafraum an die Hand) geschah wenig, bis Dortmund nach Ballgewinn im Pressing über die rechte Angriffsseite heranrollte. Jean-Clair Todibo klärte mit einer Grätsche beherzt (13.). Die Gäste bekamen immer mehr Probleme, der BVB spielte flott, doch auch Haaland traf zunächst nur das Außennetz (24.).

Brandt per Hacke

Als der Norweger dann doch eine glänzende Kombination vollendete, ließ er sich bei seinem Tänzchen an der Eckfahne mit gebührendem Abstand feiern. Julian Brandt hatte den Angriff per Hacke eingeleitet. Salif Sane warf sich danach tollkühn in einen scharfen Schuss des guten Mahmoud Dahoud, um noch für einige Minuten das 2:0 zu verhindern (41.). Dies fiel dann, nachdem Schalkes Torhüter Markus Schubert ein Befreiungsschlag missglückt war.

David Wagner brachte Guido Burgstaller und Rabbi Matondo, um die laue königsblaue Offensive zu beleben, der wirkungslose Benito Raman blieb in der Kabine. Schalke versuchte es im 4-4-2 und konnte beim 3:0 doch wieder nur traurig hinterherschauen. Die Gäste wirkten hilflos angesichts des Dortmunder Hochgeschwindigkeitsspiels und zeigten keine ernsthaften Anstalten für eine Wende.

Nach dem Spiel erlaubten sich die Dortmunder einen kleinen Scherz und liefen geschlossen auf die Südtribüne zu und machten - ohne sich an die Hände zu fasen - die La-Ola-Welle vor der "Gelben Wand", wo normalerweise 35.000 Fans auf Europas größter Stehplatz-Tribüne ihre Mannschaft anfeuern. Immerhin zwei Menschen klatschten den BVB-Spielern vom Tribünenaufgang zu. Die Schalker hingen verließen ziemlich bedröppelt das Stadion.