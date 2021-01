Trainer Hansi Flick stand beim 5:2 (0:2) am Sonntagabend (03.01.2021) erst fluchend an der Seitenlinie, bevor er nach den Toren von Joshua Kimmich (50. Minute), Leroy Sané (56.), Niklas Süle (70.) und dem zweimal erfolgreichen Weltfußballer Robert Lewandowski (76./Foulelfmeter/83.) doch noch eine tolle Münchner Aufholjagd bejubeln konnte. "In der zweiten Halbzeit sind wir mit einer komplett anderen Einstellung rausgekommen, das war in der ersten Hälfte zu wenig" , sagte Joshua Kimmich bei "sky", "wichtig war, dass wir eine Reaktion zeigen. Und wir hatten Glück, dass Mainz nicht das dritte Tor macht." Mainz-Interimscoach Jan Siewert musste indes seine Spieler trösten: "Wir haben alles versucht, aber man muss die Qualität der Bayern respektieren."

Die defensiv weiter anfälligen Bayern, die Welttorhüter Manuel Neuer mit mehreren Paraden und auch viel Glück bei zwei Alu-Treffern im Spiel halten musste, setzten sich damit wieder an die Tabellenspitze, zwei Punkte vor RB Leipzig.

Mainz mit überragender erster Hälfte

Beflügelt vom großen Stühlerücken auf der Führungsebene und bestens eingestellt von Aushilfscoach Siewert stand der lange wie verwandelt auftretende Tabellenvorletzte aus Mainz bis kurz nach der Pause vor einem Paukenschlag. Die bissigen, griffigen und entschlossenen Gäste belohnten sich zunächst mit den Toren von Jonathan Burkardt (32.) und Alexander Hack (44.) für einen starken Auftritt in der Arena.

Kapitän Danny Latza hatte in der 48. Minute sogar die 3:0-Führung auf dem Fuß. Doch Neuer parierte seinen Schuss mit einem tollen Reflex. Es war ein Schlüsselmoment, danach drehten die Bayern die Partie - und die Mainzer gingen im großen Münchner Druck unter.

Achter Rückstand der Bayern in Serie

Im Tor vertrat U21-Nationalkeeper Finn Dahmen bei seinem Bundesligadebüt den verletzten Robin Zentner (Rückenprobleme) lange sehr abgeklärt. Später war er dann machtlos bei allen Gegentoren. Bei den Bayern war nach dem kurzen Weihnachtsurlaub von der von Flick im Training erlebten neuen Frische erst spät etwas zu sehen. Auch die defensiven Schwächen aus der Endphase des Fünf-Titel-Jahres 2020 waren wieder feststellbar.