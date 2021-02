Die nächste Bayer-Chance vergab Tah (49.) direkt nach der Pause, als er an den Außenpfosten köpfte, sodass Kalajdzic im Gegenzug mit einem Heber über Lukas Hradecky den Gästen aus dem Nichts wieder Leben einhauchte.

Auslegung der Handspielregel sorgt erneut für Diskussion

Dann wurde es etwas hektisch: Bailey erhöhte nach schöner Vorarbeit von Diaby. Stuttgart forderte Handelfmeter, nachdem Fosu-Mensah in der Situation zuvor aus kürzester Distanz an den Arm geschossen wurde, die sich der Winter-Zugang schützend vors Gesicht gehalten hatte. Schiedsrichter Sven Jablonski (Bremen) und der Kölner VAR sichteten aber nur noch einmal eine mögliche Abseitsposition vor dem Treffer. Das Vorgehen der Unparteiischen sorgt erneut für Gesprächsstoff, denn bei den Schulungen der Spieler zur Handregel wird die Höhe des Handspiels über Schulterniveau als Kriterium für einen Strafstoß angeführt. Das war in dieser Situation eindeutig gegeben. Danach krönte Diaby seine herausragende Leistung durch seine dritte Vorlage beim Kopfballtor von Wirtz.

"In der ersten Halbzeit war das zu wenig von uns allen" , gab sich Kalajdzic nach der Partie am Sportschau-Mikrofon kritisch, "die zweite Halbzeit war dann aber richtig gut. Aber aufgrund beider Spielhälften geht der Sieg in Ordnung."

Leverkusen nun gegen Mainz, der VfB bekommt die Hertha als Gast

Leverkusens nächste Aufgabe im Spielbetrieb ist am kommenden Wochenende (13.02.21, 15.30 Uhr) die Partie gegen Mainz 05 - erneut zuhause, der VfB empfängt zeitgleich Hertha BSC.

