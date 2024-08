Start der neuen Saison Sechs Cheftrainer vor Premiere in der Bundesliga Stand: 22.08.2024 13:20 Uhr

Neue Saison, neue Aufgabe: Sechs Klubs gehen mit einem Cheftrainer in die Spielzeit, für den es eine Premiere in der Fußball-Bundesliga geben wird.

Zwei Jahre spielte Vincent Kompany zwischen 2006 und 2008 für den Hamburger SV, der damals noch ein Bundesligist war und glaubte, es ewig zu bleiben. Viermal traf der HSV in dieser Spanne auf Borussia Dortmund, das mit dem sehr jungen Spieler Nuri Şahin auf dem Weg aus der finanziellen Krise war. Aber einmal war der nicht im Kader, dann war einer verletzt, dann saß der nur auf der Bank. Kompany und Şahin standen sich in der Bundesliga nie auf dem Platz gegenüber.

Es könnte auch in der am Freitag (23.08.2024) beginnenden Saison 2024/25 noch etwas dazwischenkommen, aber vermutlich werden die beiden Ende November am Spielfeldrand nah beeinander stehen, der eine als Trainer des FC Bayern München, der andere von Borussia Dortmund.

Kompany folgte in München auf Thomas Tuchel, Şahin beim BVB auf Edin Terzić. Sie stehen vor ihrem ersten Bundesligaspiel als Cheftrainer, genau wie vier andere Fußballlehrer, die nicht so bekannt sind und deutlich weniger Titel als Spieler gewonnen haben, was Kompany vor allem in England mit Manchester City gelang.

Hier sind sie in der Kurzvorstellung.

SC Freiburg: Julian Schuster

Nuri Şahin war mal der jüngste Bundesligaspieler in der Geschichte der Bundesliga, und das bringen auch heute noch mit dem immer noch erst 35 Jahre alten Trainer in Verbindung. Julian Schuster weiß genau, dass er für mindestens einige Monate damit leben muss, als Nachfolger von Christian Streich bezeichnet zu werden. Zu lange prägte Streich den Sportclub, als dass er schnell in Vergessenheit geraten könnte.

Schuster ist ein logischer Nachfolger bei einem Klub, der eine Nische gefunden hat und besetzt. Beim SC Freiburg werden Aufgaben ohne Aufregung gelöst, und so wurde es auch bei der Ernennung von Julian Schuster gehandhabt, der nach dem erfolgreichen ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal beim Drittligisten VfL Osnabrück sagte: "Es war so, wie es als Spieler auch schon war. Sobald angepfiffen wird, ist der Fokus da. Da ist dann kein Platz für Anspannung, Druck oder für Äußeres."

Schuster spielte 185-mal für den SC Freiburg in der Bundesliga, bevor er sich ab 2018 in die Arbeit des Nachwuchsleistungszentrums einbrachte und Streich assistierte.

Steckbrief Julian Schuster von/bis geboren am: 15. April 1985 Profispieler bei: VfB Stuttgart 2005 - 2008 SC Freiburg 2008 - 2018 Titel als Profi: - Cheftrainer bei: SC Freiburg 2024 -

* in allen Tabellen werden unter "Titel" nur Europapokale und solche aus den jeweils höchsten Ligen des Landes berücksichtigt

VfL Bochum: Peter Zeidler

"Wir werden uns in Leipzig besser präsentieren als heute, das steht fest", sagte Peter Zeidler, nachdem er mit dem VfL Bochum als einziger Bundesligist schon in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden war, durch ein 0:1 beim SSV Jahn Regensburg. Für den gebürtigen Schwaben wird das Spiel bei einem Klub aus dem Kosmos des Konzerns Red Bull Erinnerungen wecken. Er arbeitete beim Ableger in Salzburg und dessen Farmteam aus Liefering.

Schon zuvor lernte Zeidler Ralf Rangnick kennen, unter dem er als Co-Trainer in den ersten drei Bundesligajahren ab 2008 bei der TSG Hoffenheim arbeitete.

Steckbrief Peter Zeidler von/bis geboren am: 8. August 1962 Profispieler bei: - Cheftrainer bei: FC Tours 2011 - 2012 FC Liefering 2012 - 2015 FC RB Salzburg 2015 FC Sion 2016 - 2017 FC Sochaux 2017 - 2018 FC St. Gallen 2018 - 2024 VfL Bochum 2024 - Titel als Cheftrainer: -

Holstein Kiel: Marcel Rapp

Bei Marcel Rapp ist es eine Definitionssache, ob er schonmal als Cheftrainer in der Bundesliga an der Seitenlinie stand. In der wegen der Coronapandemie zwischenzeitlich unterbrochenen Saison 2019/2020 übernahm er für die letzten vier Spieltage der Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim vornehmlich die Verantwortung, auf dem Papier war jedoch ein anderer Teil der "Teamlösung" Cheftrainer, Matthias Kaltenbach.

Drei der vier Spiele wurden gewonnen, die Europa League noch erreicht. Für Rapp ging es allerdings zurück zur U19, bevor Holstein Kiel ihn 2021 verpflichtete. Drei Jahre später gelang den "Störchen" erstmals der Aufstieg in die Bundesliga.

Steckbrief Marcel Rapp von/bis geboren am: 16. April 1979 Profispieler bei: Karlsruher SC 1998 - 2000 Rot-Weiß Oberhausen 2000 Karlsruher SC 2001 - 2002 Stuttgarter Kickers 2007 - 2011 Titel als Profi - Cheftrainer bei: Holstein Kiel 2021 - Titel als Cheftrainer: -

FC St. Pauli: Alexander Blessin

Fabian Hürzeler zog es nach dem Aufstieg in die Premier League zu Brighton and Hove Albion, Alexander Blessin zog es nach dem Gewinn des belgischen Pokals mit Royal Union Saint-Gilloise erstmals als Trainer im Seniorenbereich zu einem Klub nach Deutschland.

Auch der gebürtige Stuttgarter hat wie inzwischen so viele Fußballlehrer Erfahrung bei einem Red-Bull-Klub gesammelt. Blessin trainierte die U17 und U19 in Leipzig, bevor er 2020 nach Belgien wechselte und über das Zwischenziel CFC Genua bei Saint-Gilloise landete.