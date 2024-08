Saison 2024/25 Tore, Titel, Transfers - Alles Wichtige zur Fußball-Bundesliga Stand: 14.08.2024 11:28 Uhr

Die Fußball-Bundesliga startet in ihre 62. Saison - mit neuen Stars und offenen Fragen. Etwa dieser: Sind die Bayern eigentlich noch Titelfavorit?

Wer bestreitet das Auftaktspiel der Saison 2024/25?

Das Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga bestreitet immer der Meister der Vorsaison, diesmal also Bayer Leverkusen. Am 1. Spieltag trifft Leverkusen auf Borussia Mönchengladbach, das ergab die Auslosung. So eröffnen beide Mannschaften am Freitagabend (23.08.2024) ab 20.30 Uhr die Saison 2024/25. Sportschau.de berichtet ausführlich über das Auftaktspiel - in der Radio-Reportage, im Live-Ticker und natürlich in Spielberichten, als Text und im Video.

Wie berichtet die Sportschau über die Fußball-Bundesliga?

Bei sportschau.de bekommen Sie alle wichtigen Informationen zur Fußball-Bundesliga - natürlich auch an den Spieltagen. Sportschau.de bietet zu allen Spielen eine Radio-Reportage an und einen Live-Ticker, dazu kommen Spielberichte und Analysen als Text. Immer Montag ab Mitternacht finden Sie bei uns auch Spielzusammenfassungen im Video.

Wer zeigt die Bundesliga im TV?

Wer alle Spiele der Fußball-Bundesliga live im TV verfolgen möchte, muss mehrere Streaming-Abos abschließen. "DAZN" überträgt die Spiele am Freitag und am Sonntag, "Sky" zeigt die Konferenz am Samstag und das späte Spiel des Tages. Und "SAT.1" überträgt einige ausgewählte Spiele im Fernsehen. Natürlich berichtet auch die ARD im Bewegtbild über die Spiele der Fußball-Bundesliga: Video-Zusammenfassungen gibt es immer Samstag in der Sportschau und am Montag ab Mitternacht auch auf sportschau.de.

Wer hat die meisten Titel gewonnen?

In der vergangenen Saison ging der FC Bayern München leer aus - deutscher Meister wurde Bayer Leverkusen. Für Leverkusen war es der erste Titel überhaupt. Zuvor hatten oft die Bayern gewonnen, gleich elfmal nacheinander durften sie jubeln. Rekordmeister, das ist dann auch keine Überraschung, ist eben jener FC Bayern. Seit der Einführung der Fußball-Bundesliga zur Saison 1963/64 wurden die Bayern 32-mal deutscher Meister.

Wer ist Favorit auf den Meistertitel?

Als Titelverteidiger zählt auch Bayer Leverkusen zum Kreis der Favoriten. Der Trainer Xabi Alonso verfügt über einen Kader, in dem ihm für fast alle Positionen mindestens zwei annähernd gleich starke Spieler zur Verfügung stehen. Auch Borussia Dortmund mit dem neuen Trainer Nuri Sahin und RB Leipzig zählen zum erweiterten Kreis der Titel-Anwärter. Doch der große Favorit ist auch diesmal der FC Bayern München.

Was ist neu beim FC Bayern?

Trainer in München ist nicht mehr Thomas Tuchel, die Bayern trainiert nun Vincent Kompany. Als Spieler stand er einst beim Hamburger SV unter Vertrag, als der noch international spielte. Später war er Kapitän bei Manchester City - und dort der verlängerte Arm des Trainers Pep Guardiola. Einen Spitzenklub hat Kompany, 38, bislang noch nicht trainiert. Beim FC Bayern soll er nun dafür sorgen, dass der Klub bald wieder an der Spitze der Bundesliga-Tabelle steht.

Wer war in der vergangenen Saison Torschützenkönig?

In seiner ersten Saison in der Fußball-Bundesliga benötigte Bayern Münchens Harry Kane, 31, nur 32 Spiele, um 36 Tore zu erzielen - eine sensationelle Bilanz. So wurde er Torschützenkönig der Saison 2023/24. Es folgten Serhou Guirassy (28 Tore), Lois Openda (24) und Deniz Undav (18).

Wer kam, wer ging? Die Top-Transfers der Bundesliga

Dani Olmo zaubert nicht mehr für RB Leipzig, er spielt künftig beim FC Barcelona. Auch Niclas Füllkrug (West Ham United) ist weg. Sie werden der Bundesliga fehlen. Neue Gesichter gibt es natürlich auch: João Palhinha ist der defensive Mittelfeldspieler, den schon Thomas Tuchel bei den Bayern vermisst hatte. Auch auf die Dribblings von Michael Olise freuen sie sich in München. Und in Stuttgart ärgern sie sich über den Wechsel von Guirassy nach Dortmund, aber freuen sich, dass Deniz Undav nun doch beim VfB bleibt.

Wie viele Mannschaften steigen ab?

Wenn die Bundesliga-Saison 2024/25 am 17. Mai 2025 mit dem 34. Spieltag endet, werden zwei Mannschaften als Absteiger feststehen. Ein dritter Absteiger könnte hinzukommen. Der Tabellensechzehnte muss am 22. und 26. Mai in der Relegation gegen den Dritten der 2. Bundesliga antreten.