Kölner Medien hatten berichtet, dass es sich bei den drei Infizierten um zwei Spieler und einen Physiotherapeuten handele. Verstraete bestätigte das indirekt. "Der Physiotherapeut hat mich und andere Spieler wochenlang behandelt. Und mit einem der beiden fraglichen Spieler habe ich am Donnerstag im Fitnessstudio ein Duo gebildet" , sagte Verstraete am Samstag (02.05.2020) im Gespräch mit dem flämischen Fernsehsender VTM. Beide Spieler seien zudem in seiner Trainingsgruppe gewesen.

Verstraete: "Der Sinn steht mir nicht nach Fußball"

Verstraete sagte, dass er mit weiteren positiven Tests rechne, möglicherweise auch bei sich selbst. "Wir trainieren in zwei Gruppen und du weißt, dass die Jungs dir dabei extrem nah gekommen sind. Der Test wurde am Donnerstag um 16 Uhr gemacht, davor waren wir von 9 bis 15 Uhr konstant zusammen. Wir haben uns zusammen fit gehalten, zusammen trainiert. Dieser Test von Donnerstag kann nicht sagen, dass ich selbst positiv bin und deshalb werden morgen alle erneut getestet" , sagte Verstraete der Zeitung "Het Laatste Nieuws" zufolge, die das Interview dokumentierte.

"Das Virus zeigt einmal mehr, dass man es ernst nehmen muss. Es liegt nicht an mir, zu entscheiden, was mit der Bundesliga geschehen soll. Aber ich kann sagen, dass mir der Sinn nicht nach Fußball steht" , sagte der 26-Jährige, der im Sommer von KAA Gent zum 1. FC Köln gewechselt war.

Er verwies auf seine Freundin, die aufgrund einer Vorerkrankung zu einer Risikogruppe gehöre. "Das ist mir viel wichtiger. Ich möchte, dass alle gesund sind, bevor wir wieder Fußball spielen." Verstraete bestätigte die Darstellung der Kölner, dass die Infizierten keinerlei Symptome gezeigt hätten. "Nicht einmal ein Husten" , sagte er.

Kölner Gesundheitsamt verordnet keine Quarantäne

Das Gesundheitsamt der Stadt Köln ist zuständig für die Fälle. Die Pressestelle der Stadt teilte auf Anfrage von sportschau.de zunächst lediglich mit, "dass die infektionshygienischen Ermittlungen keine Kontaktperson der Kategorie 1 ergeben haben" .

Personen, die mit infizierten Menschen in Kontakt waren, sind so genannte Kontaktpersonen. Diese werden vom Robert-Koch-Institut (RKI) in drei Kategorien eingeteilt.

Das bedeuten die Kategorien bei Kontaktpersonen

Eine Kontaktperson der Kategorie 1 müsste wie der infizierte Mensch selbst in Quarantäne. Gemeint sind Menschen, die laut RKI "kumulativ mindestens 15-minütigen Gesichtskontakt" hatten, beispielsweise in einem persönlichen Gespräch ohne Distanz.

Eine Kontaktperson der Kategorie 2 (mit einem geringeren Infektionsrisiko) muss selbst nicht in Quarantäne. Und dort verortet das Amt die restlichen Kölner Spieler - so auch Verstraete, der sich darüber wundert: "Wir müssen vorläufig nicht in Quarantäne und das ist schon ein bisschen bizarr."

"Nicht wir, sondern das Gesundheitsamt bewertet, auf wen dies zutrifft" , sagte der Kölner Mannschaftsarzt Dr. Paul Klein in einem vom Klub veröffentlichten Interview mit Blick auf die Kategorisierung der Kontaktpersonen. "Nach diesen eindeutigen Kriterien gehen wir davon aus, dass durch die Maßnahmen im Trainingsbetrieb in Gruppen kein Spieler eine Kontaktperson der Kategorie 1 zu einem anderen Spieler ist."

Kritik aus der Politik an der DFL

Ein Warnsignal bleibt der Vorgang für die DFL trotzdem. Derzeit wird in der Bundesliga noch meist in Kleingruppen trainiert. Offen ist bislang, welche Auswirkungen ein positiver Test während des Mannschaftstrainings hätte. Dann stünde die Quarantäne von kompletten Teams im Raum - und der Spielbetrieb der Liga in Frage.

Die Kritik am Vorgehen des Profifußballs bleibt ohnehin. "Wer mit Covid-19 trainiert, riskiert Schäden an Lunge, Herz und Nieren. Ich wundere mich, dass Spieler das mit sich machen lassen" , twitterte der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Sein Parteifreund Kevin Kühnert sagte dem "Münchner Merkur" und der "tz", dass die Gesellschaft unter der Coronakrise leide und mit den Auswirkungen kämpfe. "In so einer Phase möchte der Profifußball den Spielbetrieb wieder aufnehmen - das hat eine ungeheure negative Symbolkraft."

DFL sieht Konzept tragfähig und den Nutzen bestätigt

Dass die drei positiven Tests in Köln das Gesamtkonzept der DFL in Frage stellen, verneinen die Verantwortlichen. Tim Meyer, Vorsitzender der Medizinischen Kommission des DFB und maßgeblicher Autor des Konzepts, wertete die Testergebnisse in einem Interview mit der ARD "im Rahmen der Erwartungen" . Er sei "überzeugt, dass wir den Spielern mit unserem Konzept die Ausübung ihres Berufs unter bestmöglichem Infektionsschutz ermöglichen können" . Alexander Wehrle, Geschäftsführer des 1. FC Köln und Mitglied des DFL-Präsidiums, verwies in einem Interview mit der Sportschau darauf, dass das Gesundheitsamt Köln das Hygienekonzept als tragfähig erachte. Die Tests hätten Risiken minimiert.

Bayer Leverkusen, Werder Bremen und Eintracht Frankfurt vermeldeten derweil, dass ihre Tests bei Spielern und Betreuern negativ ausgefallen seien. Auch bei Borussia Dortmund gibt es laut eines Berichts der Ruhr Nachrichten keinen positiven Befund auf Covid-19. Die Dortmunder erklärten auf Nachfrage, sich zu ärztlichen Untersuchungen nicht zu äußern.

