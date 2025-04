Gladbach-Keeper im Stress Pereira Cardoso zwischen Abi und Europa Stand: 11.04.2025 14:15 Uhr

Der A-Jugend-Keeper soll Borussia Mönchengladbach zurück nach Europa führen - Tiago Pereira Cardoso steckt aber auch noch im Abi-Stress. Sein Start war besser als bei Manuel Neuer, Oliver Kahn und Bodo Illgner.

Wenn die "Fohlen" am Samstag (12.04.2025, 15.30 Uhr - live im Audiostream bei sportschau.de) ihr nächstes Wegweiser-Spiel im Kampf um das internationale Geschäft haben, wird wieder ein seit wenigen Tagen 19-Jähriger im Tor stehen. Daraus ein Geheimnis zu machen, hat Trainer Gerardo Seoane vor der Partie gegen den Tabellennachbarn SC Freiburg inzwischen aufgegeben, es würde auch albern wirken.

Oldie Sippel mit neuer Zuständigkeit

Zwar ist auch noch der beinahe doppelt so alte Tobias Sippel da, der Kapitän Jonas Omlin nach seiner Roten Karte gegen Augsburg ersetzte und dabei eher hilflos wirkte: Aus einem 0:0 wurde ein 0:3. Danach hatte sich Sippels Zuständigkeit im Gladbacher Torhüter-Team dahin verschoben, den Youngster im Training mit seiner Erfahrung stark zu machen und ihm vor und nach den Spielen Support zu geben.

Das ist Sippel bisher ganz hervorragend gelungen, trotz der personell akuten Notlage: Die beiden Nummer-1-Torhüter Moritz Nicolas und Omlin fallen verletzungsbedingt vermutlich bis zum Saisonende aus, die eigentliche Nummer 3, Jan Olschowsky, hatte sich im Winter mangels Spielperspektive zu Alemannia Aachen ausleihen lassen.

Drei Siege zum Debüt

Pereira Cardoso feierte sein Bundesliga-Debüt am 24. Spieltag beim 3:0-Sieg in Heidenheim, als Omlin wegen der Rot-Sperre fehlte. Es folgte am 26. Spieltag eine Einwechslung für die letzten 19 Minuten, als sich Omlin beim Stand von 3:2 für die Gladbacher verletzte - mit Pereira Cardoso wurde dann noch ein 4:2-Sieg daraus.

Auch beim folgenden 1:0-Heimerfolg gegen RB Leipzig blieb der junge Luxemburger, der auch schon vier A-Länderspiele absolviert hat, unbezwungen, erst beim 1:1 zuletzt beim FC St. Pauli kassierte er sein erstes Gegentor - in der 85. Minute.

Rang vier in der Torhüter-Bestenliste

Damit hatte Pereira Cardoso die ersten 283 Minuten seiner Karriere die Null gehalten, was ihn in der Bundesliga-Historie vor alle Legenden wie Kahn, Neuer, Illgner, Andreas Köpke, Jens Lehmann, Toni Schumacher oder Sepp Maier brachte.

Nur drei Keeper hatten zum Start ihrer Bundesliga-Laufbahn längere Serien ohne Gegentreffer: Timo Horn (2014, 1. FC Köln/456 Minuten), Dirk Krüssenberg (1966, Fortuna Düsseldorf/310) und Heribert Macherey (1991, MSV Duisburg/295), hinter Pereira Cardoso folgt Bernd Leno (2011/Bayer Leverkusen/274).

18 von 19 Torschüssen gehalten

"Tiago macht es bisher überragend" , lobt Seoane seinen jungen Schlussmann. "Er hat eine große Souveränität, beherrscht auch den Strafraum und den Fünfmeterraum. Dass er jetzt auch mal ein Gegentor bekommen hat, gehört dazu. Er war danach zunächst mal sehr enttäuscht und auch selbstkritisch, hat dann aber im Training sofort wieder die Vorderleute gecoacht und eine gute Ausstrahlung gezeigt."

Der Distanzschuss von Oladapo Afolayan sah in der Tat nicht komplett unhaltbar aus, Pereira Cardoso hätte noch einen Schritt zum Ball machen können, wenn er früher reagiert hätte. Doch ansonsten bestach er bisher durch gute Reaktionen, hielt in seinen drei Einsätzen 18 von 19 Schüssen und ließ sich auch in Luftduellen nicht so einfach aus dem Weg blocken.

Gespräch mit der Schulleitung