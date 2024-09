VfL Bochum gegen Holstein Kiel Null Punkte sind kein Grund zur Panik Stand: 18.09.2024 18:17 Uhr

Drei Mannschaften aus der Bundesliga haben noch keinen Punkt auf dem Konto. Mit dem VfL Bochum und den "Störchen" von Holstein Kiel treffen zwei nun im direkten Duell aufeinander. Sollte es einen Verlierer geben, bestünde für den noch kein Grund zur Panik, wie die Historie zeigt.

Einen kurzen Absatz liefert die Saison 2024/25 schon für den dicken Wälzer über die Geschichte der Fußball-Bundesliga. Erstmals seit 1963 sind sämtliche Aufsteiger nach drei Spieltagen noch ohne Punkt. Der FC St. Pauli startete mit einem 0:2 gegen den 1. FC Heidenheim, verlor dann mit 0:1 beim 1. FC Union Berlin. Das zweite Auswärtsspiel nacheinander ging beim FC Augsburg verloren, immerhin erzielte die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin beim 1:3 ihr erstes Tor.

Holstein Kiel startete mit einem 2:3 bei der TSG Hoffenheim und hatte dann zwei Heimspiele. Das erste ging mit 0:2 gegen den VfL Wolfsburg verloren, das zweite mit 1:6 gegen den FC Bayern München.

Es gibt noch eine dritte Mannschaft, die ohne Punkt ist, und die wäre beinahe den umgekehrten Weg von St. Pauli und Kiel gegangen. Der VfL rettete sich in der Relegation, holte mit Peter Zeidler einen neuen Trainer und hoffte auf entspanntere Zeiten. Doch der VfL schied zunächst im Pokal beim Zweitligisten SSV Jahn Regensburg aus, bevor er mit einem 0:1 bei RB Leipzig, 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach und 1:2 beim SC Freiburg in die Bundesliga startete.

Brisanz im Ruhrstadion

Insofern ist das Duell zwischen Bochum und Kiel am Samstag (21.09.2024) schon recht brisant. Gäbe es einen Sieger, würde sich die Lage für ihn entspannen, der Verlierer hätte weiterhin null Punkte und die trübe Aussicht, dass es in den Wochen danach eher schwieriger als einfacher wird. Der VfL Bochum eröffnet den fünften Spieltag mit dem Derby bei Borussia Dortmund, ehe die Partie gegen den VfL Wolfsburg ansteht. Holstein empfängt die Frankfurter Eintracht, bevor es zum Deutschen Meister Bayer Leverkusen geht.

Nur vier von 14 betroffenenen Mannschaften stiegen ab

Ein Blick in den dicken Wälzer zur Geschichte der Fußball-Bundesliga zeigt aber, dass null Punkte auch nach vier Spieltagen kein Grund zur Panik sind und schon längst keine hohe Wahrscheinlichkeit bedeuten, am Ende der Saison abzusteigen.

In diesem Jahrtausend kam es 14-mal vor, dass Mannschaften die ersten vier Spiele verloren. Nur viermal endete die Spielzeit jedoch in der 2. Liga. Der FC Schalke 04 ist gleich dreimal in der Tabelle vertreten. Auch wenn die Gelsenkirchener gleich zwei Abstiege in den vergangenen drei Jahren hinter sich haben, retteten sie sich jeweils nach vier Niederlagen zum Auftakt.

Vereine mit null Punkten nach vier Spieltagen seit 2000 Saison Verein Platzierung Saisonende 02/03 Hannover 96 11. 03(04 1. FC Kaiserslautern 15. 05/06 1. FSV Mainz 05 11. 07/08 FC Hansa Rostock 17. 10/11 FC Schalke 04 14. 13/14 Eintracht Braunschweig 18. 15/16 VfB Stuttgart 17. Borussia Mönchengladbach 4. 16/17 FC Schalke 04 10. Werder Bremen 8. 17/18 1. FC Köln 18. 18/19 FC Schalke 04 14. 20/21 1. FSV Mainz 05 12. 22/23 VfL Bochum 14.

Gladbach nach vier Niederlagen noch in die Champions League

In zwei von 14 Fällen landeten die Mannschaften sogar noch auf einem einstelligen Tabellenplatz. Werder Bremen wurde 2016/17 noch Achter, Borussia Mönchengladbach qualifizierte sich ein Jahr zuvor als Vierter sogar noch für die Champions League.

Der VfL Bochum ist einmal in der Liste vertreten, als bislang letzter Klub, der nach vier Spielen noch ohne Punkt war. Vor zwei Jahren verlor er sogar noch die beiden weiteren Spiele, holte erst am siebten Spieltag mit einem 1:1 gegen den 1. FC Köln seinen ersten Punkt. Am Ende rettete sich der VfL und wurde 14.