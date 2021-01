Union Berlin weist Rassismus-Vorwurf zurück

Bayer Leverkusens Nadiem Amiri hat eine Entschuldigung für eine rassistische Äußerung währen des Bundesligaspiels gegen Union Berlin akzeptiert. "Er ist zu mir in die Kabine gekommen. Es sind aus den Emotionen heraus unschöne Worte gefallen, die ihm sehr leid tun. Er hat mir das glaubwürdig versichert, deswegen ist die Sache für mich erledigt" , wurde der 24 Jahre alte Profi am Samstagmorgen von seinem Verein Bayer Leverkusen bei Twitter zitiert. Union-Profi Florian Hübner soll Amiri in der Schlussphase des Spiels als "Scheiß Afghane" bezeichnet haben.

Unions Manager Ruhnert bestreitet Vorfall

Der Wirbel um die Rassismus-Vorwürfe ist aber auch nach Amiris Bereitschaft, die Sache nun ruhen zu lassen, für den 1. FC Union Berlin noch nicht vorbei. Trainer Urs Fischer und Manager Oliver Ruhnert sind weiter mit einem Problem konfrontiert, das rein gar nicht zum Selbstverständnis der Eisernen passt und einen Schatten auf den sportlichen Sensationskurs in der Fußball-Bundesliga wirft.

"Ich möchte das in Ruhe klären und nicht was erzählen, was ich nicht weiß" , sagte Fischer. "Solche Dinge haben auf dem Fußballplatz nichts verloren. Von daher gilt es sicherlich, das aufzuarbeiten" , betonte der Schweizer nach dem 1:0-Sieg am Freitagabend.

Am Tag danach bestritt Manager Ruhnert dann, dass der Vorfall überhaupt stattgefunden hat und nahm seinen Spieler Hübner in Schutz. "Er hat sich so nicht geäußert", sagte Ruhnert in einem digitalen Pressegespräch des Fußball-Bundesligisten am Samstag. Dem Verteidiger Rassismus "anzudichten" sei schon alleine wegen der Hautfarbe von dessen Ehefrau "schwierig", fügte Ruhnert an.

Eine Sanktion gegen Hübner (29) durch den Verein werde es daher nicht geben. Allerdings geht der Union-Geschäftsführer davon aus, dass sich der DFB-Kontrollausschuss mit den Ereignissen nach dem Bundesliga-Spiel am Freitagabend zwischen Union und Bayer (1:0) beschäftigen wird.

