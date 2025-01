Dortmunds Interimstrainer Mike Tullberg - BVB und Bremen statt Brann Bergen Stand: 23.01.2025 12:26 Uhr

Der Däne Mike Tullberg wird als Trainer von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen an der Seitenlinie stehen. Der U19-Coach schlug für sein Team erst zuletzt ein lukratives Angebot aus.

Anfang Januar war Mike Tullberg in Norwegen. Um genau zu sein, war er in Bergen. Dort sah er sich das Stadion des norwegischen Fußball-Erstligisten Brann Bergen an und verhandelte mit den Verantwortlichen über einen sofortigen Einstieg als Chefcoach.

Dem 39-Jährigen soll sogar schon ein unterschriftsreifer Vertrag vorgelegen haben. Für den Ausflug nach Norwegen ließ Tullberg sogar den Vorbereitungsstart der U19 von Borussia Dortmund sausen. Denn die trainiert Tullberg, und das tut er so gut, dass der norwegische Vizemeister ihn als Coach haben wollte. Am Ende sagte der Däne Brann Bergen ab.

Bundesliga-Debüt gegen Werder Bremen

Jetzt steht er dennoch im Rampenlicht und betreut einen Erstligisten, und die U19 des BVB muss jetzt dennoch ohne ihn auskommen. Jedenfalls vorerst. Nach der Entlassung von Nuri Sahin wird Tullberg Interimstrainer der schwarz-gelben Borussen. Am Samstag feiert er gegen Werder Bremen sein Bundesliga-Debüt.

Jamie Gittens in den Profikader gebracht

Tullberg ist ein erfolgreicher Trainer. Seit 2019 ist er beim BVB, übernahm zuerst die zweite Mannschaft und dann die U19. Die führte er 2022 zur deutschen Meisterschaft. Er arbeitete unter anderem mit Youssoufa Moukoko oder Jamie Gittens, die beide in den Profikader aufstiegen. Mit Gittens gibt es jetzt ein Wiedersehen.

Aktuell liegt er mit seinem Team wieder auf Rang eins, auch in der Youth League läuft es gut. Dort bekommt es der BVB ab Mitte Februar im Sechzehntelfinale mit Real Madrid zu tun. "Ich bin Trainer bei Borussia Dortmund und nach wie vor sehr glücklich, hier zu arbeiten" , sagte Tullberg den "Ruhr Nachrichten": "Unser Ziel ist es, in der Nachwuchsliga in die K.o.-Runde zu kommen und uns in der Youth League in Madrid gut zu verkaufen. Unser oberstes Ziel bleibt es, so viele Spieler wie möglich durchzuschieben."

In der 2. Bundesliga einst für Oberhausen

Tullberg hat auch eine Spielerkarriere hinter sich. Er war Mittelstürmer. In Deutschland landete er 2009. Da wechselte er vom italienischen Klub Reggina Calcio zum damaligen Zweitligisten Rot-Weiß Oberhausen. Wegen einer schweren Knieverletzung reichte es dort aber nur zu vier Spielen.

Tullberg blieb in Deutschland und übernahm 2012 den Kreisligisten SG Schönebeck als Co-Trainer. Ein Jahr später kehrte er zu Rot-Weiß Oberhausen zurück, wo er im Nachwuchsleistungszentrum arbeitete und dann den Posten des Trainers bei der U19 bekam. Nach einer Rückkehr in die Heimat - Tullberg trainierte die U19 bei Aarhus GF und war Co-Trainer bei Vendsyssel FF - landete er in Dotmund.

Als Übergangslösung gedacht

Für die erste Mannschaft soll er dort jetzt freilich nur eine Übergangslösung sein. Der auf Platz zehn abgestürzte Bundesligist sucht parallel schon einen anderen Nachfolger für Sahin. Niko Kovac soll angeblich der Favorit sein. Auch der frühere Bundestrainer Joachim Löw, Erik ten Hag (zuletzt Manchester United), Urs Fischer oder Bo Svensson (beide zuletzt bei Union Berlin) werden gehandelt. Roger Schmidt, der zuletzt Benfica Lissabon trainierte, hat schon abgesagt.

Kann Tullberg überraschen?

Inwieweit Tullberg das zuletzt völlig desolate Dortmunder Team in der Kürze der Zeit positiv beeinflussen kann, wird sich zeigen. Dass er mit den jungen Leuten gut kann, ist klar.

Vielleicht darf er ja sogar länger bleiben, wenn die BVB-Oberen keinen anderen Trainer finden und Tullberg erfolgreich sein sollte. Er wäre nicht der erste Interimscoach, der zum Chef ernannt wird. Erst zuletzt ist es noch Merlin Polzin so ergangen. Der sollte beim Hamburger SV auch nur eine Übergangslösung sein und jetzt steht er als Cheftrainer mit dem Team an der Spitze der 2. Bundesliga.

Und sollte es in Dortmund nicht für Tullberg reichen, so ist er dennoch aktuell in aller Munde und wird dann auch bei anderen Klubs wieder auf der Liste stehen. Nicht nur bei Brann Bergen.