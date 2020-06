Selbstverständlich Robert Lewandowski

Der FC Bayern gewinnt, Robert Lewandowski schießt ein Tor, Bayern München wird Meister. Morgens wird es hell, Wasser ist nass, um 20 Uhr beginnt die Tagesschau. So viel zu den Selbstverständlichkeiten.

Es ist die große Kunst, herausragende Leistungen wie Selbstverständlichkeiten erscheinen zu lassen. Robert Lewandowski ist daher einer der größten Künstler des vergangenen Jahrzehnts im Bereich des Fußballs.

Es muss kein weiterer Text darüber geschrieben werden, welch hervorragender Stürmer Lewandowski doch ist. Ab und an sollte nur daran erinnert werden.

Lewandowski trifft und trifft und trifft

Die Zeit dafür ist mal wieder gekommen, denn Lewandowski hat mal wieder einen Rekord aufgestellt. Am Dienstag (16.06.20) beim meisterschaftsbringenden 1:0-Sieg bei Werder schoss er sein 31. Saisontor in der Bundesliga, so viele wie nie zuvor. Perfekter Laufweg, perfekte Annahme mit der Brust, perfekter Abschluss. Alles wie selbstverständlich.

Er wird es vermutlich auch für selbstverständlich halten, sich ein paar Stunden nach einem Bundesligaspiel und drei Tage vor Heiligabend auf den Operationstisch zu legen, um sofort nach der kurzen Winterpause wieder spielen zu können. Er hat das auch gemacht. Am 19. Januar stand er im Spiel bei Hertha BSC nach einer Operation an der Leiste wieder auf dem Platz und schoss beim 4:0-Sieg ein Tor. Es war der Beginn einer Rückrunde, in der die Bayern wieder mit ihrer Selbstverständlichkeit durch die Liga pflügten.

Der beste ausländische Stürmer der Bundesliga-Geschichte

Sie gewannen sogar mit 6:0 bei der TSG Hoffenheim, obwohl etwas sehr Überraschendes passierte: Robert Lewandowski fehlte wegen einer Schienbeinverletzung.

Robert Lewandowski wird - wenn nichts Außergewöhnliches passiert - auch in seiner zehnten Saison in der Bundesliga 30 oder mehr Spiele bestritten haben. Von 338 möglichen Spielen bestritt er 309, die meisten davon als zentraler Stürmer, nachdem er in der ersten Saison bei Borussia Dortmund meistens noch im zentralen Mittelfeld zum Einsatz gekommen war.