Pilotprojekt von Union Berlin funktioniert über Schnelltests

Trotzdem will der Profifußball gerade nichts unversucht lassen. Wie eine Rückkehr von Zuschauern mitten in der Pandemie gelingen kann, hat gerade Union Berlin vorgemacht. Die "Eisernen", die zu Saisonbeginn sogar eine Ausnahmegenehmigung erwirkten, um an der Alten Försterei auch Stehplatzbesuchern den Stadiongang zu ermöglichen, haben beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln (2:1) ein interessantes Pilotprojekt initiiert.

Am vergangenen Samstag konnten sich zutrittsberechtigte Helfer, Ordner, Journalisten und andere Personen freiwillig einem kostenfreien SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest unterziehen. Dabei wurde der jeweilige Test in Kabinen in der Wuhlebar unterhalb der Haupttribüne durchgeführt. Die Tests wurden von medizinischem Fachpersonal durchgeführt.

Von 280 Berechtigten nahmen 165 Personen einen Schnelltest in Anspruch, um damit über einen Code nach rund einer Viertelstunde Wartezeit dann Zutritt zu erhalten. "Alle Abläufe haben gut funktioniert, alle Tests waren negativ" , hieß es von Vereinsseite. Union will aus dem Ablauf Erkenntnisse für einen Einsatz gewinnen, wenn Zuschauer wieder erlaubt sind.

Bei Borussia Dortmund fehlen 100 Millionen Euro

Doch die Bundesliga sollte ehrlich sein, dass ihr nicht nur die Unterstützung durch die Fans fehlt, sondern auch die Einnahmen eine erhebliche Rolle spielen. Neben der Geste geht's auch ums Geschäft. Aus dem jüngst veröffentlichten Wirtschaftsreport der Deutschen Fußball Liga (DFL) ging hervor, dass bereits die neun Geisterspieltage in der Saison 2019/2020 dafür sorgen, dass die Spielerträge um 156,5 Millionen Euro schrumpften.

Pro Spieltag ergab sich daher ein Fehlbetrag von 17,4 Millionen, jeder Heimverein büßt also im Schnitt mit einem Spiel vor leeren Rängen rund zwei Millionen Euro ein. Diese Zahl nannte auch Fredi Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, in der ARD-Sendung "Sportschau-Thema" am 2. März.

In Dortmund ist es sogar das Doppelte: Bei jedem Heimspiel ohne Zuschauer verliere der BVB rund vier Millionen Euro, rechnete Watzke vor, wettbewerbsübergreifend macht das in einer Saison rund 100 Millionen Euro aus. Das ist für einen börsennotierten Fußballverein eine enorme Summe.

Auch der FC Bayern bemerkt Schleifspuren

Im Gegensatz zu Borussia Dortmund hat der FC Bayern München nicht mal zu Saisonanfang vor einem kleinen Teil Fans spielen können. Dementsprechend vorsichtig äußerte sich der designierte Vorstandschef Oliver Kahn im Fachmagazin "Kicker" zu den Planspielen mit Zuschauern. "Eine seriöse Aussage dazu ist schwierig. Sie hängt von zu vielen Unwägbarkeiten ab, wie wir seit Beginn der Pandemie gelernt haben."

Der ehemalige Nationaltorhüter wünsche sich wie alle, "dass es nicht zu lange dauert, bis wieder Fans in die Stadien kommen können" . In dieser Saison würden sich die negativen Auswirkungen der Corona-Krise beim FC Bayern "noch in Grenzen" halten, sagte Kahn. Aber "in der kommenden Saison werden wir die Schleifspuren der Corona-Krise zu spüren bekommen". Trotz der Einnahmen aus der lukrativen Champions League lebe auch der deutsche Rekordmeister "nicht mehr in einem Fußball-Schlaraffenland, wo Milch und Honig unbegrenzt fließen".

Die finanziellen Nöte sind enorm

Das leere Stadion von Borussia Dortmund

Grundsätzlich aber stellt sich schon die Frage, warum 3,8 Milliarden Euro Umsatz den 18 Erstligisten (Saison 2019/2020) nicht ausgereicht haben, um kostendeckend über die Runden zu kommen. Ein Umsatzrückgang von 273 Millionen reichte aus, dass viele der 36 Lizenzvereine in gewaltige Schieflage gerieten. Es gelang nicht, beim größten Kostenblock, den Gehältern (1,446 Milliarden in der Bundesliga), gegenzusteuern.

Nur noch acht Klubs in der Bundesliga und sieben in der 2. Bundesliga schrieben ein positives Ergebnis - das Gros meldete also rote Zahlen. Das war alles nur ein Vorgeschmack auf die aktuelle Spielzeit, in der sich die Umsatzeinbußen auf bis zu eine Milliarde Euro belaufen können. DFL-Chef Christian Seifert prognostizierte bereits vor der Jahreswende: "Die letzte Saison war bestenfalls ein laues Lüftchen, jetzt aber kommt der Sturm."

Wohl auch vor dem Hintergrund der finanziellen Nöte schlug Watzke vor: Man müsse sich fragen, ob mit zunehmendem Verlauf der Impfkampagne in Deutschland nicht doch "Geimpften irgendwann einmal ein paar ihrer originären Rechte" zurückgegeben werden sollten. Für die nächste Saison in der Bundesliga rechne Borussia Dortmund wieder mit Zuschauern im eigenen Stadion, so Watzke. Er persönlich hoffe, dass ein Großteil der Bevölkerung bis August geimpft sei.

mit sid, dpa | Stand: 15.03.2021, 14:32