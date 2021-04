Platz 15: Arminia Bielefeld - Wie raus aus der Achterbahn?

Bemerkenswerte 310 Minuten stand die Null bei der Arminia - kein Gegentor gegen Augsburg, Freiburg und Schalke. Für einen Aufsteiger im Saisonfinale ist das aller Ehren wert. Dann schepperte es am vergangenen Sonntag aber so richtig beim 0:5 in Mönchengladbach, und die Arminia wurde aus allen vorzeitigen Rettungsträumen gerissen.

Noch stehen die Bielefelder über dem Strich, und so schnell hat in Ostwestfalen noch niemand die Ruhe verloren. Knapp zwei Wochen haben sie beim DSC nun Zeit, um die Scherben von Mönchengladbach aufzukehren und sich zu überlegen, wie sie das Tor wieder verrammeln können. Dann steht am Sonntag (09.05.2021) die Partie bei Hertha BSC an - das erste von drei Endspielen um den Ligaverbleib.

Platz 16: 1. FC Köln - Bleibt alles ruhig?

Es stand schon schlimm um den 1. FC Köln, vor allem nach dem 0:3 in Leverkusen zum Einstand von Neu-Trainer Friedhelm Funkel. Doch dann folgten zwei Siege und sechs Punkte an vier Tagen, und schon laufen sie um das Geißbockheim wieder mit einem Lächeln im Gesicht. Köln zählt bekanntlich zu den fiebrigsten Fußballstädten Deutschlands, deshalb ist man hier stets bemüht, dass die Emotionen nicht zu sehr aus dem Ruder laufen.

Aber wenn es schiefgeht im nächsten Spiel gegen den SC Freiburg? Das darf es nicht, aber selbst dann ist noch nichts verloren für den FC. Schließlich sind auch in den letzten beiden Endspielen gegen Hertha und Schalke sechs Punkte wieder drin.

Platz 17: Hertha BSC - Wie das Hammerprogramm stemmen?

Mit den Berlinern möchte wohl niemand der oben Genannten tauschen. Ein Sechser in 20 Tagen - das ist das Programm für die Hertha im Schlussspurt. Sechs Spiele, beginnend mit der Partie gegen die Höhenflügler aus Mainz am kommenden Montag (3.5.) und endend mit dem Gastspiel bei 1899 Hoffenheim am letzten Spieltag.

Dazwischen dürfen sich die Außenstehenden auf Abstiegskampf pur freuen - gegen Freiburg (6.5.), Bielefeld (9.5.), Schalke (12.5.) und Köln (15.5). Es wird ein heißer Ritt für die Herthaner. Abgerechnet wird am Ende.

Stand: 26.04.2021, 08:45