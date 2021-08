Bundesliga

Am Dienstag hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länder bestätigt, was zuletzt schon galt: An Sportgroßveranstaltungen dürfen bis zu 25.000 Zuschauer teilnehmen, allerdings maximal die Hälfte der Gesamtkapazität.

Nach Auslastung haben mit Union Berlin und Arminia Bielefeld zwei Klubs die Regelung ausreizen können, indem sie gut die Hälfte ihrer Stadien füllen dürfen. In Köln und Dortmund ist die Auslastung mit je rund einem Drittel verhältnismäßig am geringsten. Wegen der Größe seines Stadions hat der BVB aber in absoluten Zahlen die meisten Fans und als einziges Heimteam 25.000 Fans vor Ort.