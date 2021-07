Auch über RB Leipzig soll gesprochen werden

Da sich RB Leipzig dabei offenbar in einer Grauzone bewegt, soll am Mittwoch auch über die Sachsen gesprochen werden. Zuletzt stand 50+1 nach langwierigen Debatten vor über drei Jahren im Mittelpunkt. Im März 2018 stimmten 18 Klubs in einer viel beachteten Grundsatzentscheidung für den Erhalt der Regel, vier Vereine waren dagegen, der Rest enthielt sich. Schon damals war nach dem differenzierten Votum klar, dass die Streitfrage nicht endgültig vom Tisch sein wird.

Neben der 50+1-Thematik müssen sich die Klubs mit dem neuen Corona-Hygienekonzept für die kommende Saison beschäftigen. Zudem muss die Frage geklärt werden, ob weiterhin fünf Auswechslungen pro Partie erlaubt sein sollen. Die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) hatten der Ausweitung des Wechselkontingents grundsätzlich bis Ende 2022 grünes Licht gegeben, den nationalen Ligen die Entscheidung aber freigestellt.

sid/dpa/red | Stand: 12.07.2021, 17:53