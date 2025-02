Vierter Erfolg in Serie Freiburg glänzt mit Traumtoren gegen Werder Stand: 24.02.2025 00:00 Uhr

Der SC Freiburg schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle. Gegen Werder Bremen gelingt ein deutlicher Sieg mit Traumtoren. Der internationale Wettbewerb ist zum Greifen nah.

Mit so vielen Toren dürften selbst die größten Optimisten auf Freiburger Seite nicht gerechnet haben. Schließlich gingen die drei vorangegangenen Partien jeweils mit einem mageren 1:0 zugunsten der Mannschaft von Trainer Julian Schuster aus.

Der nun vierte Erfolg in Folge endete dagegen mit einem erfrischenden und verdienten 5:0 (2:0) gegen Werder Bremen. Vincenzo Grifo (2), Kiliann Sildillia und Ritsu Doan (2) trafen am Freitag zum Auftakt des 23. Spieltags der Fußball-Bundesliga für die Gastgeber.

Damit schieben sich Freiburger zumindest über Nacht hoch auf einen Champions-League-Platz. " Wir haben die Tore im richtigen Moment gemacht. Wir haben aber zu kämpfen gehabt" , sagte Trainer Julian Schuster.

Bremen steckt im Tabellen-Mittelfeld fest

Für die Bremer bedeutet diese verdiente Niederlage, dass sie im grauen Mittelfeld der Tabelle verharren und das Erreichen des internationalen Wettbewerbs kaum noch möglich erscheint.

"Das war einfach viel zu schlecht, eine verdiente Niederlage. Ich bin enttäuscht und sauer über dieses Spiel" , sagte Werder-Verteidiger Niklas Stark.

Freiburgs Sildillia trifft per Fallrückzieher

Der Beginn war behäbig. Die Freiburger versuchten sich an einem Offensivspiel, aber die vielen langen Bälle in die Spitze waren leichte Beute für die Werder-Abwehr. Die Bremer konzentrierten sich vor allem auf eine kompakte Defensive. Allerdings sollte sich diese große Zurückhaltung nicht förderlich für die Hanseaten auswirken.

Freiburgs Kiliann Silidillia bejubelt seinen Treffer

Nach einem Eckball schaltete der aufgerückte Verteidiger Sildillia besonders schnell und verwandelte einen wenig konsequent abgewehrten Ball der Bremer Verteidigung per sehenswertem Fallrückzieher aus acht Metern zum 1:0 (15.).

"Ich habe den Ball gesehen da oben. Ich habe gedacht: Probiere es einfach. Es hat geklappt. Es ist schön dass wir fünf Tore geschossen haben" , sagte Sildillia über seinen sehenswerten Treffer.

Nächster Gegentreffer für Bremen - Grifo zirkelt

Danach entdeckten auch die Bremer plötzlich den Offensivmodus. Romano Schmid zirkelte einen Ball von der linken Außenseite genau auf den Kopf von Angreifer André Silva, der lässt den Ball aber über die Stirn rutschen - und damit die große Ausgleichschance ungenutzt.

Das Team von Trainer Ole Werner erhöhte seine Bemühungen, den Ausgleich zu erzielen, während die Freiburger etwas passiver wurden. Doch der SCF verfügt mit Vincenzo Grifo über einen der besten Freistoßschützen der Bundesliga - der sein außergewöhnliches Können wieder einmal zeigen konnte.

Der 31-Jährige zirkelte den Ball nahe der rechten Strafraumecke sehenswert außen um die Abwehrmauer zum 2:0 (33.) ins Bremer Tor. Ein Treffer aus heiterem Himmel - und in einer Drangphase von Werder.

Silva scheitert vom Elfmeterpunkt

Werder hatte nur vier Minuten später die große Chance, den Anschlusstreffer zu erzielen. Sildillia bekam den Ball im Freiburger Strafraum nach einer Flanke von Derrick Köhn unglücklich an den Arm.

Den fälligen Elfmeter von André Silva parierte Torhüter Noah Atubolu aber mit einer Glanzparade (39.). "Unsere Freitagabende sind oft zum Genießen. Das vierte Spiel in Folge zu Null. Das ist super. Wir alle sind die Helden. Ich mag diese Situationen wirklich. Ich gegen den Stürmer. Ich habe da meine Tricks. Ich habe mich sehr gefreut" , sagte Torhüter Atubolu über den Sieg und seinen gehaltenen Elfmeter.

Nach Wiederanpfiff versuchten die Bremer von Beginn an, die Spielkontrolle an sich zu ziehen. Das Schuster-Team blieb aber hochkonzentriert, kompakt und eiskalt, was den Bremern das Leben besonders schwer machte.

Doan mit zwei Flachschüssen

Und eine weitere Unachtsamkeit der Gäste nutzte Freiburg eiskalt aus. Grifo verwandelte eine Flanke von Lucas Höler per Direktabnahme und völlig freistehend zum 3:0 (57.)

Die Freiburger blieben das bessere Team - und erhöhten das Ergebnis in höchster Effizienz weiter. Doan verwandelte von der Strafraumgrenze per Flachschuss zum 4:0 (76.). In der Nachspielzeit war es erneut Doan, der zum Endstand nach Vorlage von Jan-Niklas Beste (90. +3) traf. Die Bremer fanden kein Mittel, die Freiburger Abwehr zu knacken.

Freiburg in Augsburg, Bremen gegen Wolfsburg

Freiburg spielt am kommenden Wochenende gegen den FC Augsburg (02.03.2025., 17.30 Uhr). Bremen spielt den Tag zuvor gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr).