45. +3 Halbzeitfazit:

Dann ist Halbzeit und Schiedsrichter Max Burda bittet zum Pausentee. Der SC Freiburg führt zur Pause glücklich mit 2:0. In den ersten Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab, und so gab es viel Mittelfeldgeplänkel. Allerdings war es dann Kiliann Sildillia, der nach einer Viertelstunde mit einem Fallrückziehertor für die Führung sorgte. Danach waren die Bremer die aktivere Mannschaft und hatten durch André Silva eine gute Möglichkeit per Kopf. Im weiteren Verlauf der Partie versuchten die Gäste von der Weser immer wieder, mit Flanken auf Silva zu arbeiten. Allerdings waren diese Versuche nicht von Erfolg gekrönt. Nach etwas mehr als einer halben Stunde war es dann der nächste schöne Treffer, der das Spiel auf den Kopf stellte. Vincenzo Grifo schoss einen direkten Freistoß aus 20 Metern in die Maschen. Doch auch danach waren die Bremer die aktivere Mannschaft und hatten noch die größte Möglichkeit aus elf Metern. Allerdings konnte Atubolu den Elfmeter von André Silva parieren. Wir dürfen uns auf einen spannenden zweiten Durchgang freuen.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Drei Minuten Nachspielzeit gibt es aufgrund des VAR-Checks. Es gibt nochmal Eckball für die Gäste. Die Hereingabe von Romano Schmid ist aber nicht von Erfolg gekrönt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44. Die Freiburger lassen es inzwischen ruhiger angehen. Die Mannschaft von Julian Schuster überlässt den Gästen größtenteils den Ball und versucht dann, schnell umzuschalten. Momentan gibt es allerdings wenige Umschaltmöglichkeiten für die Gastgeber.

41. Da war die große Möglichkeit auf den Anschlusstreffer, den sich die Bremer auch eigentlich verdient hatten. Die Grün-Weißen machen hier aber direkt weiter und lassen den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Der letzte Pass fehlt aber weiterhin.

39. André Silva Werder Elfmeter verschossen von André Silva, Werder Bremen

Ist das bitter für den Winterneuzugang! André Silva nimmt sich das Leder und schießt den Ball halbhoch in die rechte Ecke. Noah Atubolu hat den Braten gerochen und kann den Ball zum Eckball abwehren. Die anschließende Ecke bringt dann keine Gefahr.

38. Elfmeter für den SV Werder Bremen Es gibt tatsächlich Elfmeter für die Gäste. Bei der Hereingabe war Kiliann Sildillia mit der Hand am Ball. Nach Ansicht der Bilder entscheidet Schiedsrichter Max Burda auf strafbares Handspiel.

36. Der anschließende Freistoß fliegt in die Mitte, allerdings auch an Freund und Feind vorbei. Da ein Freiburger Spieler noch am Ball war, gibt es Einwurf für Bremen. Allerdings gibt es einen VAR-Check.

35. Matthias Ginter Freiburg Gelbe Karte für Matthias Ginter (SC Freiburg)

Ginter stoppt André Silva gelbwürdig an der linken Außenlinie. Gerechte gelbe Karte für den Innenverteidiger.

34. Die Grün-Weißen waren gerade wieder besser im Spiel, und dann gelingt Vincenzo Grifo dieser Treffer. Das ist extrem bitter für die Mannschaft von Ole Werner.

33. Vincenzo Grifo Freiburg Tooor für SC Freiburg, 2:0 durch Vincenzo Grifo

Und der Spezialist macht es perfekt! 20 Meter vor dem Tor schlenzt der Außenstürmer den Ball außen an der Mauer vorbei. Das Leder schlägt rechts unten ein, während sich Michael Zetterer vergeblich streckt.

32. Senne Lynen kommt jetzt 20 Meter rechts vom Tor zu spät gegen Merlin Röhl. Die Freistoßposition sieht hervorragend aus.

30. Auch jetzt gibt es nochmal Eckball für die Grün-Weißen. Die Ecke von Bittencourt kommt gefährlich an den Fünfmeterraum, wo allerdings weder ein Roter noch ein Weißer an den Ball kommt. Am Ende können die Freiburger aber dann doch klären.

28. Werder jetzt mit einer guten Phase. Aber sowohl die Eckbälle als auch die Flanken aus dem Spiel finden bislang keinen Abnehmer. Der letzte Pass fehlt momentan bei den Werderanern.

26. Mitchell Weiser rutscht in der eigenen Hälfte aus, und so können die Freiburger schnell umschalten. Vincenzo Grifo spielt dann 20 Meter vor dem Tor einen Steckpass auf Röhl. Aber in der Mitte läuft Röhl in Stark hinein und kommt zu Fall. Allerdings war es eher ein unglücklicher Zusammenprall, und so läuft das Spiel zurecht weiter.

24. Ole Werner dürfte im Grundsatz mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden sein. Die Grün-Weißen machen bislang ein stabiles Auswärtsspiel, allerdings liegen sie durch ein Traumtor hinten. Noch ist aber genug Zeit für die Elf von der Weser.

22. Jetzt foult Kiliann Sildillia Justin Njinmah auf dem linken Flügel. Auch die Zweikampfhärte nimmt jetzt hier deutlich zu. Den anschließenden Freistoß kann Noah Atubolu allerdings aus der Luft pflücken.

21. Maximilian Eggestein Freiburg Gelbe Karte für Maximilian Eggestein (SC Freiburg)

Eggestein kommt im Mittelfeld zu spät gegen Leonardo Bittencourt. Dafür sieht er zurecht den gelben Karton.

18. Da ist die direkte Möglichkeit auf den Ausgleich. Romano Schmid wird auf der linken Seite angespielt und kann frei in die Mitte flanken. Dort setzt André Silva fünf Meter zentral vor dem Tor zum Flugkopfball an. Der Angreifer trifft den Ball aber nicht ideal und so kann er ihn nicht aufs Tor bringen. Das Leder geht deutlich am Tor vorbei.

17. Die Führung für den Sportclub hatte sich nicht wirklich abgezeichnet. Das Geschehen spielte sich bis zum Zeitpunkt des Tors hauptsächlich im Mittelfeld ab. Wie reagieren die Gäste aus Bremen?

15. Kiliann Sildillia Freiburg Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Kiliann Sildillia

Traumtor! Es gibt Eckball für die Gastgeber. Vincenzo Grifo bringt die Ecke von der linken Seite in die Mitte. Am ersten Pfosten verlängert André Silva den Ball unglücklich weiter an den zweiten Pfosten. Fünf Meter vor dem Tor setzt Kiliann Sildillia dann zum Fallrückzieher an und trifft das Leder perfekt! Der Ball fliegt ins rechte untere Eck und Michael Zetterer kann nur hinterhergucken.

13. Nach einem Ballgewinn am eigenen Sechzehner hat der SCF die Möglichkeit, schnell umzuschalten. Merlin Röhl fehlt in der Offensive allerdings eine Anspielstation, sodass er das Tempo verschleppen muss und die Umschaltmöglichkeit erlischt.

10. Beide Mannschaften sind bislang ordentlich in der Partie. Dass es noch keine Großchancen gab, liegt vor allem an den beiden Defensivreihen, die bislang alles wegverteidigen.

8. Erster Abschluss der Grün-Weißen: Nach einem Ballgewinn an der Mittellinie geht es schnell, und André Silva wird 20 Meter vor dem Tor angespielt. Der Angreifer dreht sich, dribbelt ein paar Meter und sucht dann aus knapp 16 Metern zentraler Position den Abschluss. Sein Schuss ins rechte Eck ist allerdings kein Problem für Noah Atubolu.

7. Die Bremer setzen den Sport-Club früh unter Druck. Allerdings löst die Elf von Julian Schuster diese Situation bislang mit ganz viel Ruhe und kann sich so immer wieder aus dem Pressing befreien.

5. Winterneuzugang André Silva steht heute bei den Gästen in der Startelf. Dafür muss Marvin Ducksch heute zum ersten Mal in dieser Saison zu Spielbeginn auf der Bank Platz nehmen. Wir dürfen gespannt sein, ob André Silva direkt überzeugen kann.

3. Die erste leichte Annäherung gehört den Gastgebern. Nach einem langen Einwurf von Kiliann Sildillia können die Gäste den Ball nicht entscheidend klären, und so kommt vom Sechzehner noch einmal eine Bogenlampe an den Fünfmeterraum. Dort ist Matthias Ginter und kann mit dem Rücken zum Tor köpfen. Allerdings ist das kein Problem für Michael Zetterer und Ginter hätte ohnehin im Abseits gestanden.

1. Spielbeginn Schiedsrichter Max Burda gibt die Partie frei! Die Gäste in Weiß stoßen an und spielen in der ersten Hälfte von links nach rechts.

Schauen wir auf die Aufstellungen: Julian Schuster setzt auf die gleiche Elf wie am vergangenen Wochenende und nimmt keine Wechsel vor. Ole Werner hingegen verändert seine Mannschaft auf vier Positionen. Pieper, Silva, Köhn und Njinmah rücken in die Startelf, während Kaboré, Grüll und Ducksch auf der Bank Platz nehmen. Veljkovic steht nicht im Kader.

Die Gäste von der Weser können mit der bisherigen Saison durchaus zufrieden sein. Mit 30 Punkten nach 22 Spielen steht die Elf von Ole Werner auf Rang zehn. Nur fünf Punkte trennen die Grün-Weißen derzeit von einem Europapokalplatz – ein Sieg heute wäre daher besonders wichtig. Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen den FC Bayern (0:3) und am vergangenen Wochenende gegen Hoffenheim (1:3) braucht es einen Erfolg, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verlieren.

1:0 ist ein passendes Stichwort: Die letzten drei Begegnungen der Breisgauer endeten mit einem 1:0-Sieg für die Rot-Schwarzen. Gegen die Abstiegskandidaten aus Bochum, Heidenheim und St. Pauli waren die Minimalisten des SC am Werk. Am vergangenen Wochenende sicherte sich die Elf von Julian Schuster erst durch ein Eigentor in der Nachspielzeit den Sieg. Dabei hatte Vincenzo Grifo kurz vor der Pause die große Möglichkeit, den SCF per Elfmeter in Führung zu bringen. Doch er verschoss – und damit haben die Freiburger nun die letzten sechs Strafstöße in der Bundesliga nicht verwandelt.

Es ist heute das 50. Duell dieser beiden Mannschaften. Die Bilanz spricht für die Gäste aus dem Norden: 25 Siege konnten die Werderaner im direkten Duell bislang einfahren. Die Breisgauer entschieden 14 Partien für sich, während elf Begegnungen mit einem Remis endeten. Im Hinspiel setzte sich der Sport-Club durch. Durch einen Treffer von Ritsu Dōan gewann die Elf von Julian Schuster mit 1:0 in Bremen.