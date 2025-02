Souveräner Auswärtssieg Leverkusen kocht Kieler "Störche" ab Stand: 22.02.2025 17:33 Uhr

Anders als beim Spitzenspiel gegen den FC Bayern münzt Bayer 04 Leverkusen in der Fußball-Bundesliga bei Schlusslicht Holstein Kiel seine Überlegenheit auch in drei Punkte um. Beim 2:0 (2:0)-Auswärtssieg lässt der deutsche Meister am 23. Spieltag nichts anbrennen.

Wie beim 2:2 im Hinspiel gegen Kiel startete Leverkusen stark und ging früh in Führung. Doch anders als beim ersten Treffen zog das Team von Trainer Xabi Alonso sein Spiel dieses Mal durch. Patrik Schick (9.) und Amine Adli (45.) erzielten die Treffer für die überlegenen Gäste. Damit wird Leverkusens Rückstand auf Tabellenführer Bayer München nicht anwachsen - und Kiel, das erstmals nach neun Spielen ohne eigenen Treffer blieb, belegt mit 13 Punkten weiter den letzten Platz.

Schick trifft im dritten Versuch

Wo die Partie hingehen würde, zeigte schon die Startphase. Leverkusen schnürte Kiel in der Holstein-Hälfte ein, hatte schon nach fünf Minuten drei Ecken und zwei Großchancen eingesammelt. Und nachdem er einmal am Torwart gescheitert war (5.) und einmal Shuto Machino auf der Linie geklärt hatte (6.), brachte Schick seinen dritten Versuch im Tor unter.

Startelf-Rückkehrer Adli hatte von links den Ball reingezogen, Holstein-Schlussmann Timon Weiner unglücklich verlängert und so musste Schick aus vier Metern den Ball nur noch über die Linie drücken. Bei Schicks 15. Saisontreffer kam bei dem einen oder anderen Leverkusen-Fan sicher der Gedanke auf, wie es gewesen wäre, wenn der Tscheche auch beim 0:0 gegen München in der Vorwoche früher auf dem Platz gestanden hätte.

Leverkusens Adli erhöht kurz vor der Pause

Leverkusen dominierte in der Folge im Prinzip nach Belieben. Nur einmal war der Meister nicht auf der Höhe, als ein Pass durchs Zentrum reichte, um Magnus Knudsen (22.) auf die Reise zu schicken. Doch Bayer-Torwart Matej Kovar hatte mitgedacht und rutschte knapp 30 Meter vor dem Tor noch entscheidend in den Ball.

Wenig später stand auf der anderen Seite wieder Weiner im Blickpunkt, als er einen Adli-Kopfball (25.) aus acht Metern stark entschärfte. So blieb Kiel bis kurz vor der Pause zumindest auf der Anzeigentafel dicht dran, ehe dann die Gäste doch noch einmal zuschlugen. Ein ungenauer Querpass rutschte David Zec unter den Stollen durch. Florian Wirtz ging dazwischen, dribbelte auf die Abwehr zu und legte im richtigen Moment auf den durchstartenden Adli durch. Mit einem Lupfer über den herauseilenden Weiner hinweg erzielte der das 2:0.

Kiel gibt sich nicht auf

10:2 Torschüsse, 7:2 Ecken, 63 Prozent Ballbesitz - zur Pause sprach alles für Bayer 04 Leverkusen. Aber Kiel hatte schon mit einem Schuss von Knudsen kurz vor dem Halbzeitpfiff gezeigt, dass es Stehauf-Qualitäten besitzt. Und so gingen die Norddeutschen die zweite Halbzeit auch beherzt an und hatten durch Armin Gigovic (48.) den ersten guten Vorstoß.

Aber Leverkusen bekam auch seine Möglichkeiten. So musste sich Weiner bei einem Tapsoba-Schuss (54.) aus 22 Metern ganz lang machen, um den dritten Treffer zu verhindern. Insgesamt wurde die Partie offener. Kiel spielte mutig, Leverkusen hatte defensiv nicht mehr immer so den Zugriff. Trotzdem brachte das Team von Marcel Rapp den Tabellenzweiten, der auch das dritte LIgaspiel in Folge ohne Gegentor blieb, nicht mehr entscheidend in Verlegenheit.

Dafür hatte Leverkusen auf der anderen Seite bei einem Konter noch die dicke Chance auf einen weiteren Treffer, doch Wirtz (84.) schoss aus 14 Metern freistehend den Ball zentral auf Weiner.

Kiel in Berlin, Leverkusen in Frankfurt

Kiel ist am 24. Spieltag bei Union Berlin gefragt (Sonntag, 02.03.2025, 15.30 Uhr). Den Tag zuvor ist Leverkusen im Topspiel zu Gast bei Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr).