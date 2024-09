Duelle des Bundesliga-Tospiels FC Bayern gegen den Meister - nach langer Zeit mal wieder Stand: 26.09.2024 13:15 Uhr

FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen: Das Topspiel der Fußball-Bundesliga steht an.

Der FC Bayern München trifft auf den Deutschen Meister. Dieser Satz war schon seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr zu lesen, zumindest nicht, wenn es um Fußball ging. Nun ist es mal wieder soweit: Bayer Leverkusen kommt als Meister in die Arena nach Fröttmaning (Samstag ab 18.30 Uhr live in der Radio-Reportage und im Ticker bei der Sportschau).

Schon am fünften Spieltag ist das Topspiel eines, das diesem Namen auch vom Tabellenstand her gerecht wird. Die Bayern führen mit der maximalen Ausbeute von zwölf Punkten die Tabelle an, drei Punkte weniger hat der Meister, weil er zu Hause gegen RB Leipzig verlor, obwohl er auch da schon mit 2:0 geführt hatte.

Auswärts sind die Leverkusener seit 30 Spielen in allen Wettbewerben ohne Niederlage. Das ist eine Serie, die selbst der FC Bayern noch nie hinbekam, und das ist ein Satz, der im deutschen Fußball auch selten zu lesen ist.

Bayern München gegen Bayer Leverkusen ist ein Duell, das in viele einzelne Duelle zerlegt werden kann. Jedes davon verspricht Klasse und Spannung.

Die Trainer: Vincent Kompany gegen Xabi Alonso

Vincent Kompany, erst 38 Jahre alt, einer, der mit dem FC Burnley chancenlos aus der Premier League abgestiegen ist? Ist das der Richtige für den FC Bayern, der in den vergangenen Jahren fast schon ein bisschen verzweifelt auf der Suche nach einem Richtigen war, wie etwa Pep Guardiola einer war?

Die Zweifel gab es, und Kompany konnte sie auch noch nicht ausräumen, denn dafür ist er noch viel zu kurz bei den Münchnern angestellt. Außerdem waren die bisherigen Gegner aus der zweiten oder noch niedrigeren Kategorie. Aber Kompany meisterte alle Aufgaben bislang mit Bravour, auch die, die abseits des reinen Coachings anstehen.

Der Belgier, der jahrelang als Spieler unter Guardiola Titel und Erfahrung sammelte, hat schon seine eigene Note eingebracht. Seine Spieler sind sehr viel in Bewegung, um Positionen zu wechseln. Nichts ist starr, alles fließt.

Das birgt Risiken für die Defensive, die auch schon ab und an in Verlegenheit gekommen ist. Aber noch überwiegen die Vorteile des hohen und aggressiven Pressings, weil sie zu Ballgewinnen, kurzen Wegen zum Tor und eben zu Toren führen.

Wie lässt Kompany gegen Leverkusen, den ersten Gegner aus der gehobenen Kategorie, spielen? Das ist eine Frage, die vor allem auch Xabi Alonso beschäftigen dürfte. Der Spanier ist bekannt dafür, dass er seiner Mannschaft schnell einen anderen Plan mitgeben kann, sollte der ursprüngliche nicht aufgegangen sein.

Das war auch in der vergangenen Saison der Fall, als die Leverkusener in einem fantastischen Fußballspiel mit einem 2:2 einen Punkt in München holten. Sie hätten aber auch in der ersten Halbzeit schon hoffnungslos in Rückstand geraten können.

Das Spiel bei den Bayern machte aus Xabi Alonso den Xabi Alonso, der nicht nur von den Bayern, sondern auch anderen europäischen Topklubs gerne verpflichtet worden wäre. Auch bei dem Basken gab es zunächst Zweifel, ob er der Richtige sei, nur mit der Erfahrung als Trainer von Real Sociedad B versehen.

Inzwischen ist er über die meisten Zweifel erhaben. Denn einen konnte er noch nicht auräumen, und das ist der, wie er damit umgeht, wenn es mal bei einem Meisterschaftskandidaten länger schlecht läuft.

Die außergewöhnlichen Talente: Jamal Musiala gegen Florian Wirtz

Es gibt zig Parameter, an denen Jamal Musiala und Florian Wirtz gemessen werden könnten. Naheliegend sind die Zahl der Tore und Assists. Da stehen bei Musiala für die Saison drei Treffer und keine Vorlage zu Buche, bei Wirtz sind es vier Tore und ein Assist. Insgesamt hat der Münchner 36 Tore und 22 Assists in 118 Bundesligaspielen auf dem Konto, bei Wirtz sind es 29 Tore und 33 Vorlagen bei 113 Einsätzen.

Die Statistiken geben zudem her, dass Wirtz deutlich mehr läuft und deutlich häufiger Pässe ins Angriffsdrittel spielt, dafür dribbelt Musiala erfolgreicher. Was die beiden jeweils 21 Jahre alten Nationalspieler aber so außergewöhnlich macht, ist, dass die Gegner sogar wissen können, was Musiala und Wirtz vorhaben, sie aber trotzdem kein wirksames Gegenmittel haben.

Die Mittelstürmer: Harry Kane gegen Victor Boniface

Manchmal gibt es ein Spiel, in dem Harry Kane kein Tor schießt. In der vergangenen Saison gab es sogar mal zwei Bundesligaspiele nacheinander, in denen Kane kein Tor schoss. Das war aber auch die schlimmste Serie, die der Engländer bislang persönlich verkraften musste.

Bayerns Harry Kane in Aktion

Victor Boniface spielt aktuell auch seine zweite Saison in Deutschland. Er blieb sogar schonmal fünf Spiele nacheinander in der Liga ohne Treffer, ist aber trotzdem jemand, der zurecht als Torjäger bezeichnet wird. Daher fielen die beiden Auftaktspiele schon auf, als Leverkusens Mittelstürmer insgesamt zehnmal aufs Tor schoss, aber nicht traf.

Dafür gelangen ihm in den beiden Partien danach, die der Meister bei der TSG Hoffenheim und gegen den VfL Wolfsburg gewann, drei Tore. Er hat somit zwei Saisontreffer weniger als Kane, der zudem schon vier Vorlagen gab. In manchen Statistiken wird er sogar mit sechs Assists geführt, weil er herausgeholte Elfmeter gewertet wurden, die der Engländer dann - wie selbstverständlich - verwandelte.

Leverkusens Victor Boniface in Aktion

Kane ist ein Abschlussstürmer, wie es ihn auf der Welt nur selten gab und gibt. Das hat er Boniface gewiss voraus. Aber dafür haben die Leverkusener - anders als Bayern - in Patrik Schick einen weiteren Mittelstürmer im Kader, der klassisch auf der Position im Angriffszentrum spielen kann, eher sogar noch klassischer als Boniface.

Die Strategen: Aleksandar Pavlović gegen Granit Xhaka

Granit Xhaka wird am Tag vor dem Topspiel 32 Jahre alt, Aleksandar Pavlović ist 20 Jahre alt. Es ist also ein Duell der Generationen im Strategiezentrum des Mittelfeldes - beziehungsweise es könnte eines werden.

Pavlović hat sich mit seinen bisherigen Leistungen für einen Einsatz empfohlen, aber der deutsche Nationalspieler ist offensiver ausgerichtet und weniger robust im Zweikampf als João Palhinha. Der Portugiese kam bislang selten zum Zug, obwohl die Bayern mehr als 50 Millionen Euro für ihn an den FC Fulham zahlten.

Pavlović oder Palhinha an der Seite von Joshua Kimmich? Eine ähnliche Frage stellt sich auch auf der anderen Seite, wobei es es da zwei Optionen neben Xhaka gibt, sollte der offensiver ausgerichtete und spielstarke Aleix García zunächst auf die Bank müssen. Robert Andrich und Exequiel Palacios stehen bereit, um der in den ersten Spielen etwas aus der Balance gekommenenen Leverkusener Defensive wieder Stabilität zu geben.

DAS Duell

Die Aufstellungen werden am Samstag um 17.30 Uhr einen ersten Fingerzeig geben, wie das Duell ablaufen wird, das auf dem Weg dahin ist, das Duell FC Bayern gegen Borussia Dortmund abzulösen und DAS Duell zu werden.

Bevor der BVB am 1. Dezember 2012 in der Arena in Fröttmaning antrat, hieß es zum bislang letzten Mal: Der FC Bayern trifft auf den Meister. Das Spiel endete 1:1. Die Saison endete damit, dass die Bayern mit 25 Punkten Vorsprung Meister wurden.