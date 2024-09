73. Der Rekordmeister belagert den Leverkusener Strafraum. Kimmich meint schließlich, eine Lücke zu finden und spielt den Steckpass halbrechts in den Strafraum. Dort ist der Ball nur ganz knapp zu steil für Olise.

71. Die Werkself lässt den Rückraum recht frei, dorthin wird der Ball flach abgelegt. Davies nimmt den Ball direkt, zielt aber knapp rechts vorbei.

70. Álex Grimaldo Leverkusen Gelbe Karte für Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Grimaldo kann sich gegen Olise nur mit einem Foul wehren, Freistoß für die Bayern auf der rechten Außenbahn.

70. Boniface will Neuer mit einem Distanzschuss tief aus der eigenen Hälfte überraschen, der Versuch ist aber viel zu kurz.

69. Die xGoals-Werte spiegeln die Kräfteverhältnisse wieder, wenn auch in extremer Art und Weise: Bayern hat inzwischen einen Wert von 0,96, Leverkusen mit dem einzigen Torschuss von Andrich lediglich einen von 0,04. Auf der Anzeigetafel steht es jedoch 1:1.

68. Die nächste Chance für die Bayern: Von Davies auf dem linken Flügel wird der Ball über Coman nach innen weitergegeben. Kimmich zieht aus halblinken zwanzig Metern ab und schlenzt nur knapp am rechten Pfosten vorbei.

67. Guerreiro will zu Kane durchstecken, der tiefe Pass ist deutlich zu steil und landet bei Hrádecký.

65. Kingsley Coman Bayern Einwechslung bei Bayern München: Kingsley Coman

65. Serge Gnabry Bayern Auswechslung bei Bayern München: Serge Gnabry

64. Xhaka zu Wirtz, der von links zum weiter innen gestarteten Grimaldo durchsteckt. Upamecano ist vor dem Spanier am Ball und klärt ihn ins eigene Toraus, wird aber anschließend von Grimaldo abgeräumt und bekommt so den Freistoß.

62. Die Farbenstädter kommen selten aus einer längeren Ballbesitzphase heraus tief in die gegnerische Hälfte, die Münchner laufen heute sehr konsequent und wachsam an.

60. Pavlović holt recht einfach einen Eckstoß heraus, indem er Grimaldo anschießt. Adli köpft die Eckballflanke aus dem Strafraum, wo Davies die Kugel aufnimmt und Frimpong mit einer guten Ballannahme ins Leere laufen lässt. Dann drischt er die Kugel aus etwas mehr als 16 Metern volley knapp über das Tor.

58. Amine Adli Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Amine Adli

58. Martin Terrier Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Martin Terrier

58. Hrádecký pariert gegen Olise! Beim Freistoß verlängert Tah einen Kopfball von Upamecano zum rechten Pfosten, dort steht Olise recht frei. Mit links schießt er volley auf das kurze Eck, doch Hrádecký kommt heraus, macht sich groß und pariert so.

57. Florian Wirtz Leverkusen Gelbe Karte für Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Nun ist es Florian Wirtz, der mit einem hohen Bein fast den Kopf seines Gegenspielers trifft und dafür mit Gelb bestraft wird.

56. Viele kleine Zweikämpfe werden geführt, häufig ist die Partie nach einem Foul kurz unterbrochen. So ist der Spielfluss immer wieder gestört.

54. Doch nach der dicken Doppelchance von Gnabry wird es vorerst wieder ein Mittelfeldduell, das die Bayern mit etwas mehr Ballbesitz bestimmen.

52. Der FCB startet stark in diese zweite Halbzeit und könnte bereits mit 2:1 in Führung liegen.

51. Davies steckt zu Gnabry durch, der flach vor das Tor flankt. Dort klären die Leverkusener.

48. Doppeltes Aluminium! Olise findet auf der rechten Außenbahn Kane, der in hohem Bogen auf den zweiten Pfosten flankt. Die Hereingabe senkt sich perfekt für Gnabry, der den Ball technisch anspruchsvoll mit links volley gegen den Innenpfosten setzt. Das Leder prallt vom Aluminium zurück zu Gnabry, der aus spitzem Winkel die zweite Chance bekommt und nun den Querbalken prüft.

46. Kimmich schiebt zu Davies heraus, der einen Wackler macht und dann mit rechts abschließt, jedoch an einem Leverkusener hängen bleibt.

46. Weiter geht's mit dem zweiten Durchgang! Bieten Bayern und Bayer in Halbzeit zwei des Topspiels den neutralen Fans mehr klare Torchancen?

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Kein Halbzeitvorteil im Bundesliga-Gipfeltreffen, zwischen Rekordmeister Bayern München und dem amtierenden Meister Bayer Leverkusen steht es zur Halbzeitpause 1:1. Bayern war in der ersten halben Stunde das bessere Team, konnte aus der spielerischen Überlegenheit aber zu selten konkrete Torgefahr erzeugen und wurde dann von Leverkusen eiskalt bestraft. Bei einem von Pavlović geschenkte Eckstoß legte Xhaka für Andrich auf, der aus der zweiten Reihe den 1:0-Führungstreffer erzielte (31.). Die Bayern blieben ruhig und agierten weiterhin dominant. So erzielte Pavlović mit einem traumhaften Volley in den rechten Giebel den Ausgleichstreffer (39.) und konnte sich damit für seinen Fehler im Vorfeld der Ecke rehabilitieren. Abgesehen der beiden Tore gab es wenig nennenswerte Strafraumaktionen.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Nur eine Minute Nachschlag, größere Unterbrechungen gab es in der Allianz-Arena nicht.

45. Wirtz dribbelt von rechts stark nach innen, wird dann aber von einem recht hart verteidigenden Kimmich vom Ball getrennt und geht zu Boden. Da hätte es auch einen Freistoß geben können.

44. Bayern drückt nochmal etwas, doch Leverkusen ist auch nach dem Ausgleichstreffer hinten gut sortiert und bietet bislang einfach wenig Lücken an.

41. Pavlović macht damit auch etwas seinen Fehler vor dem 0:1 gut, der Youngster hatte mit seinem schwachen Fehlpass an Neuer vorbei hauptverantwortlich die Ecke verschuldet.

39. Aleksandar Pavlović Bayern Tooor für Bayern München, 1:1 durch Aleksandar Pavlović

Absolutes Traumtor von Pavlović, der für die Bayern ausgleicht! Olise flankt aus dem Halbfeld ins Zentrum, Tapsoba köpft den Ball mittig aus dem Strafraum. Etwas mehr als zwanzig Meter vor dem Tor nimmt Pavlović das Leder mit der Brust an und lässt es einmal aufkommen, um es dann mit traumhafter Schusstechnik - volley mit dem Spann - in den rechten Giebel zu jagen. Hrádecký ist nur mit den Fingerspitzen dran.

38. Die Kugel rollt durch die Münchener Reihen, die nach einer Lücke im Leverkusener Defensivverbund suchen - aktuell vergeblich.

36. Davies dribbelt von links nach innen und spielt quer zu Musiala. Der kommt leicht aus dem Gleichgewicht und schießt dabei hoch rechts klar am gegnerischen Gehäuse vorbei.

35. Für die Werkself war es der erste Torschuss. Die Bayern haben das Geschehen zwar nicht in kompletter Dominanz beherrscht, waren aber schon klar besser. Bisher sehr unglücklicher Spielverlauf für Kompanys Truppe!

32. Robert Andrich Leverkusen Gelbe Karte für Robert Andrich (Bayer Leverkusen)

Kurz nach seinem Tor räumt Andrich Harry Kane an der rechten Seitenlinie ab und sieht Gelb.

31. Robert Andrich Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Robert Andrich

Und diese geschenkte Ecke beschert der Werkself die Führung! Grimaldo schlägt die Ecke von links in den halbrechten Rückraum. Dort ist Xhaka recht unbewacht, der lässt den Ball von der Brust tropfen und dann zum etwas mittiger postierten Andrich klatschen. Der Nationalspieler schießt das Leder aus etwa 18 Metern satt ins untere, linke Eck.

30. Pavlović erobert erst einen Ball stark, wird mit dem Rücken zum Spiel dann aber von Boniface unter Druck gesetzt und spielt den Ball an Neuer vorbei unnötig ins Toraus.

28. Musiala legt sich den Ball nahe des Strafraums zu weit vor. Andrich spitzelt die Kugel weg und bekommt dann den Fuß von Musiala ab, Offensivfoul.

27. Nun mal wieder eine Drangphase der Bayern etwas näher vor dem Tor, Musialas Vorstoß und zwei zu unpräzise Flanken von Olise sind jedoch nicht erfolgreich.

25. Aktuell ist es ein recht ruhiges Spielgeschehen. Die Bayern haben mehr Ballbesitz und machen das Spiel, gehen dabei aber noch nicht ins Risiko.

23. Xabi Alonso Leverkusen Gelbe Karte für Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Alonso verlässt nach Geschmack des Unparteiischen wohl zu häufig und deutlich die Coaching Zone.

23. Dayot Upamecano Bayern Gelbe Karte für Dayot Upamecano (Bayern München)

Upamecano bringt Boniface im Mittelfeld harmlos zu Fall, das ist selbstverständlich nicht gelbwürdig. Doch der Franzose schießt dann den Ball weg, über diese unnötige Gelbe Karte regt sich auch Kompany mächtig auf.

22. 17 Meter vor dem Tor und leicht nach recht versetzt ruht der Ball - nahezu perfekte Position, fast etwas zu nah. Olise nimmt sich der Sache an und hebt den Ball über die Mauer hinweg, jedoch auch knapp über die Latte hinweg auf das Tordach.

21. Musiala holt mit einem beeindruckenden Solo einen Freistoß in vielversprechender Position heraus. Gegen Wirtz behauptet er den Ball, legt ihn mit enorm enger Ballführung an Xhaka sowie an Tah vorbei. Letzter lässt ein Bein stehen und bringt den Youngster zu Fall.

20. Die fällige Ecke tritt Olise zu nah an das Tor, erneut ist das ein Ball für Leverkusens Torwart.

19. Grimaldo blockt einen ersten Schussversuch von Olise, der aus etwa 22 Metern halbrechter Position draufhält.

18. Kimmich chippt den Ball zwischen Tapsoba und Frimpong genau in den Lauf von Gnabry. Dem springt der Ball in vollem Lauf jedoch zu weit von der Brust ab, sodass Hrádecký die Kugel aufnimmt.

17. Davies läuft einen tiefen Pass von Terrier ab und gewinnt damit sein erstes Laufduell mit Frimpong. Auf der anderen Seite verteidigt die Bayer-Defensive in Person von Tapsoba erfolgreich einen Vorstoß von Kane.

15. Bayern hat in dieser Anfangsphase mehr Ballbesitz und ist Stand jetzt das leicht dominierende Team, auch das Anlaufen der Kompany-Truppe ist bis dato sehr gut.

13. Davies schiebt weiter nach außen zu Gnabry, der ein, zwei Übersteiger macht und dann flankt. Abgefälscht sorgt die Hereingabe für einen Eckstoß, der kurz ausgeführt nichts einbringt.

11. Olise wird rechts des Strafraums freigespielt, er schlägt die Flanke jedoch zu nah an das Tor - sichere Beute für Hrádecký.

10. Von links gelangt der Ball über Kane zu Guerreiro, der gut zwanzig Meter vor dem Tor erstaunlich viel Platz hat. Sein starker Dropkick mit links fliegt einen guten Meter am oberen, rechten Toreck vorbei.

9. Hrádecký lässt sich wiederholt sehr viel Zeit bei der Ausführung des Abstoßes. Zwayer wechselt ein paar Worte mit dem B04-Keeper, nach der Ansage geht es schneller bei Hrádecký.

8. Kimmich schlägt eine Ecke auf den zweiten Pfosten, dort gewinnt Upamecano ein umkämpftes Kopfballduell mit Hincapié, kann aus einer schwierigen Bewegung aber nicht auf das Tor köpfen.

6. Auf der anderen Seite schließt sein Kumpel Musiala erstmals ab. Aus 18 Metern verzieht der 21-Jährige den Ball knapp links neben das Tor.

6. Leverkusen setzt den Rekordmeister hoch anlaufend unter Druck. Wirtz erobert an der linken Seitenlinie den Ball, seine flache Flanke schnappt sich Neuer jedoch ohne Gegnerdruck.

4. Es ist gleich ordentlich Geschwindigkeit drin in diesem Topspiel. Wirtz schiebt den Ball heraus zu Frimpong, der recht viel Platz hat. Doch im Duell mit Davies verschleppt er das zuvor hohe Tempo ein wenig und verliert schließlich die Kugel.

2. Guerreiro steckt erstmals einen Ball in den Strafraum durch und sucht Kane. Vor dem Stürmer begrabt der herauseilende Hrádecký den Ball unter sich.

2. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann will sich das Topspiel selbstverständlich nicht nehmen lassen und sitzt im Publikum. Bei der letzten Länderspielpause hat er sechs Spieler der beiden Vereine (jeweils drei) in den Kader berufen.

1. Los geht's! Die Bayern spielen im Oktoberfest-Sondertrikot, Leverkusen agiert im weißen Auswärtsjersey.

1. Spielbeginn

Die Mannschaften laufen in die Allianz-Arena ein, die Atmosphäre ist topspielwürdig. Schiedsrichter der Partie ist Felix Zwayer, Bastian Dankert schaut vom Kölner Keller aus zu.

Xabi Alonso rotiert nach dem 4:3-Sieg gegen Wolfsburg gleich fünfmal. Hincapié, Frimpong und Andrich spielen etwa statt Mukiele, Belocian und Aleix García, damit kehrt Alonso wohl zur 3-4-3-Formation zurück. Ganz vorne laufen Terrier und Boniface für Adli und Schick auf.

Im Vergleich zum 5:0-Kantersieg in Bremen verändert Kompany seine Startelf auf drei Positionen. Hinten rechts läuft Guerreiro für Laimer auf. In der Offensive beginnt neben Musiala und Olise heute Gnabry anstelle von Coman. Und der wieder fitte Neuer kehrt für Ulreich zwischen die Pfosten zurück.

Xabi Alonso hat seit Amtsübernahme noch nicht gegen die Bayern verloren (2S, 1U). Der letzte Auswärtssieg der Leverkusener liegt dennoch knapp fünf Jahre zurück, damals sorgte Doppelpacker Leon Bailey für den 2:1-Sieg.

Letzte Saison hat Leverkusen im Hinspiel in München Goretzkas spätes Tor noch in der Nachspielzeit gekontert (2:2) - es war die Geburt der Last-Minute-Werkself, die im weiteren Saisonverlauf zahlreiche weitere Tore in den letzten Spielminuten schoss und so oft Spiele gewann oder Niederlagen abwendete. Das Rückspiel in Leverkusen gewann Bayer eindrucksvoll mit 3:0 und setzte sich im Titelrennen entscheidend ab.

Eine Lupe wird heute natürlich auch auf Deutschlands vielversprechendste Talente geworfen. Jamal Musiala und Florian Wirtz haben sich unter anderem bei der Heim-EM prächtig verstanden – auf und neben dem Platz. Nun treffen die guten Freunde, die in Deutschland eine Ära prägen sollen, wieder im Klub-Fußball aufeinander. Wirtz hat bereits vier Tore in der noch jungen Spielzeit geschossen, Musiala liegt bei drei Treffern.

Xabi Alonso hat auch angesichts der beeindruckenden Form der Bayern großen Respekt: "Es ist ein großes Spiel, vielleicht das härteste Spiel in dieser Saison." Vincent Kompany wollte die Favoritenrolle gar nicht groß von sich schieben, schränkte aber ein: "Es ist immer so, dass Bayern Favorit ist. Aber dieses Mal spielst du gegen eine Mannschaft, die letzte Saison Meister wurde. Und wir freuen uns wie jede Mannschaft auf dieses Spiel."

Tabellarisch könnte das Duell tatsächlich bereits große Auswirkungen haben, in dieser Hinsicht steht Meister Leverkusen unter Druck. Zwar ist es noch früh in der Saison, doch die Bayern könnten mit einem Sieg bereits auf sechs Punkte Abstand davonziehen. Die Werkself könnte mit einem Sieg heute nach Punkten immerhin gleichziehen.

Anders als die Bayern musste Leverkusen bereits eine Niederlage in der Liga hinnehmen, RB Leipzig beendete mit dem 3:2-Auswärtserfolg in Leverkusen die beeindruckende Bayer-Serie von 35 ungeschlagenen Bundesligaspielen. Bei der TSG Hoffenheim gewann die Werkself mit 4:1, in Gladbach (3:2) und gegen Wolfsburg (4:3) schlugen die Last-Minute-Leverkusener wieder zu. Mit neun Punkten auf dem Konto ist Stand jetzt Leverkusen Bayern-Verfolger.

Dass die Truppe von Neu-Coach Vincent Kompany dies so schnell wie möglich wieder ändern möchte, bewies sie in den ersten vier Spielen eindrucksvoll. Der 3:2-Auftaktsieg gegen Wolfsburg war noch recht umkämpft, die Bayern mussten einen 1:2-Rückstand drehen. Gegen SC Freiburg dominierte der Rekordmeister bereits, gewann bei Kompanys Heimpremiere "nur" mit 2:0. Bei den folgenden drei Pflichtspielen in Kiel (6:1), in der Champions League gegen Zagreb (9:2) und in Bremen (5:0) warf Bayern dann beeindruckend die Tormaschine an und erzielte zwanzig Tore in drei Spielen.

In der Saison 2012/13 traf Bayern zuletzt auf den amtierenden Meister. In der Hinrunde empfing der FCB den BVB zu einem 1:1-Unentschieden, auch beim Rückspiel im Mai 2013 teilten sich Münchner und Dortmunder 1:1 die Punkte. In den folgenden elf Spielzeiten waren die Bayern stets der amtierende Meister, nun reist Leverkusen als amtierender Titelträger nach München - zum ersten Mal überhaupt.