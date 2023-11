BVB gegen die Bayern Alles Wichtige zum Bundesliga-Spitzenspiel Stand: 02.11.2023 12:15 Uhr

Geht Dortmunds Sieglos-Serie gegen den FC Bayern weiter, wie haben die Münchner die Pokal-Pleite in Saarbrücken verdaut? Alles Wichtige zum Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag.

Was steht an, wenn der BVB auf die Bayern trifft?

Das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München elektrisiert die Fans. Beide Teams sind in dieser Saison noch ungeschlagen, die Bayern liegen zwei Punkte vor der Borussia aus Dortmund mit 23 Punkten auf Platz zwei. Der BVB ist mit 21 Zählern Vierter, könnte mit einem Sieg also an den Bayern vorbeiziehen. Anstoß ist am Samstag (04.11.2023) um 18.30 Uhr.

Wie sind die Teams in Form?

Dortmund hat in dieser Spielzeit nur ein Pflichtspiel verloren: 0:2 in der Champions League bei Paris Saint-Germain. In der Liga agiert die Borussia sehr effektiv - mit bisher "nur" 20 Toren wurden die 21 Punkte geholt. Unter der Woche gab es im DFB-Pokal einen 1:0-Sieg gegen 1899 Hoffenheim.

Bis zum Pokal schien der FC Bayern sogar noch besser in Form zu sein als der BVB: Beim 8:0 gegen Darmstadt demonstrierte der Rekordmeister seine Klasse in der zweiten Halbzeit. 34 Treffer sind Ligaspitze. Doch dann kam Drittligist Saarbrücken und schmiss sensationell den Rekordmeister aus dem DFB-Pokal - ein großer Rückschlag direkt vor dem Topspiel gegen den BVB.

Wie ist die Stimmung vor dem Spitzenspiel?

Borussia Dortmund geht mit guten Chancen in den Bundesliga-Gipfel. Das jedenfalls meint Sportdirektor Sebastian Kehl. "Wir haben einen Kader, der enorm an Widerstandsfähigkeit und Stabilität hinzugewonnen hat. Diese Mannschaft hat sich in den letzten Wochen viel erarbeitet. Das wird uns am Wochenende zugutekommen" , sagte der 43-Jährige.

Kehl verwies auf die bisher positive Bundesliga-Saisonbilanz: "Wir sind weiter ungeschlagen und haben eine tolle Serie. Wir sind in einer richtig guten Verfassung."

Nach der Pleite in Saarbrücken ist die Laune bei den Bayern dagegen mau. "Wir müssen eine Lösung finden, um gegen Dortmund bestehen zu können" , sagte Trainer Thomas Tuchel. Es blieben "noch zwei Tage Zeit, um uns zu regenerieren und vorzubereiten. Bis dahin werden wir die Niederlage gemeinsam verdauen".

Personalsorgen beim FC Bayern

Bayerns Innenverteidiger Matthijs de Ligt hat sich beim Pokal-Aus in Saarbrücken wohl erneut mindestens eine Kapselblessur zugezogen. "Er hat sich wieder am gleichen Knie die Kapsel verletzt" , sagte Trainer Thomas Tuchel: "Wir hoffen, dass es nichts Strukturelles ist, sprich kein Band betroffen ist. Wir können es im Moment nicht sagen. Es ist extrem schmerzhaft."

Eine Prognose über die Einsatzchancen des Niederländers gegen Dortmund wollte der Coach nicht abgeben. "Wir müssen abwarten, was die Diagnose ist" , sagte der 50-Jährige. Die Abwehrsorgen wachsen damit weiter. Denn auch Noussair Mazraoui, Leon Goretzka, Dayot Upamecano und Raphael Guerreiro sind weiter angeschlagen. Auf der Gegenseite muss Dortmunds Trainer Edin Terzic wohl nur auf Kapitän Emre Can verzichten.

Wie endeten die jüngsten direkten Duelle?

Meist vor allem bitter für Dortmund. Der bisher letzte Sieg der Borussia liegt schon fünf Jahre zurück. Am 10. November 2018 bezwang der BVB die Bayern 3:2. Seitdem gab es in neun Duellen bei einem Unentschieden nur Bayern-Siege. Insgesamt gab es bisher 133 Begegnungen der beiden Teams - davon gingen 66 an München, 32 an Dortmund, und bei 35 Spielen gab es eine Punkteteilung.

Wo kann man das Spiel verfolgen?

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayern München gibt es auf sportschau.de sowie in der Sportschau-App im Audio-Livestream in kompletter Länge. Außerdem gibt es dazu einen Live-Ticker. Video-Highlights zum Spiel sind Montag ab 0.00 Uhr im Web und in der App abrufbar. Live zu sehen ist die Partie beim Bezahlsender "Sky".