Vereine appellieren an eigene Fans: Bitte nicht zum Stadion kommen!

Borussia Dortmund forderte seine Fans auf, beim "Geisterderby" gegen Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga am Samstag auch die Umgebung des Stadions zu meiden. "Seht bitte davon ab, das Spiel in unmittelbarer Nähe des Signal-Iduna-Parks zu verfolgen" , teilte der BVB in einer "dringenden Bitte" mit. Die Gesundheit stehe eindeutig im Vordergrund: "Jeder Einzelne ist aufgefordert, Verantwortung zu zeigen und damit sich und andere Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Auch im Falle eines Derbysieges."

Wie der BVB riet auch die Polizei von einem Aufenthalt am Stadion ab. "Menschenansammlungen sind gerade in der jetzigen Situation zu vermeiden. Sollten sich dennoch einige Fans in das Stadionumfeld begeben, wird die Dortmunder Polizei vorbereitet sein. Kommt es zu Auseinandersetzungen oder Störaktionen, werden wir konsequent einschreiten" , sagte der Leitende Polizeidirektor Udo Tönjann.

Werder Bremen veröffentlichte am Donnerstag ebenfalls ein Statement: "Trotz des Verständnisses für das Bedürfnis der Anhänger, das Team zu unterstützen, bittet der SV Werder alle Fans, Menschenansammlungen zu vermeiden" . Die Prävention einer weiteren Verbreitung des Coronavirus solle Priorität besitzen, erklärte der Klub.

Die Ultras des FC Bayern München haben sich auf ihrer Homepage für ein vorläufiges Ende des Spielbetriebs ausgesprochen: "Da nicht auszuschließen ist, dass in Deutschland eine ähnliche Entwicklung der Infektionszahlen wie in Italien stattfindet, erscheinen uns die Maßnahmen, Großveranstaltungen abzusagen und das eigene Reiseverhalten zu überdenken, sinnvoll. Wir werden daher nicht organisiert nach Berlin reisen und auch die weiteren Spiele nicht gemeinsam vor den Stadiontoren verbringen. Wir kritisieren allerdings die momentane Lösung der Geisterspiele und fordern die Verbände eindringlich dazu auf, den Spielbetrieb auszusetzen."

Innensenator will Spiel notfalls absagen

Bremen spielt am Montag (16.03.2020) gegen Bayer Leverkusen. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hatte zuletzt angekündigt, die Partie womöglich abzusagen, wenn sich die Anzeichen verdichten, dass sich Werder-Fans am Stadion treffen wollen. "Ich muss auch an meine Polizeikräfte denken. Die brauche ich für andere Situationen" , sagte der SPD-Politiker.

Der komplette kommende Bundesliga-Spieltag wird ohne Zuschauer ausgetragen. Auch das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln hatte ohne Fans stattgefunden. Trotzdem kamen einige hundert Gladbacher Anhänger zum Stadion, um ihre Mannschaft vor dem Spiel zu empfangen und nach dem 2:1-Sieg zu feiern.