Angriff - Max Kruse (1. FC Union Berlin): Für den Offensivmann von Union Berlin gibt es die zweite Nominierung für die Elf des Spieltags in Folge. Kruse spielte wie schon in der Vorwoche in Hoffenheim groß auf und war im Berliner Spiel nach vorne omnipräsent - fast jeder Angriff lief über ihn. Seine zwei Torvorlagen sowie sein "vorletzter Pass" beim Tor von Keita Endo sind so beinahe die logische Folge des exzellenten Auftritts. Als Krönung stellte Kruse dann noch einen Bundesliga-Rekord ein: Er verwandelte seinen 16. Strafstoß in Folge.