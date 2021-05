Abwehr - Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund): Der Linksverteidiger beteiligte sich wie gewohnt rege am Offensivspiel seiner Mannschaft und war mit 87 Ballbesitzphasen aufseiten des BVB mit Abstand am häufigsten am Ball. Im Zusammenspiel mit Jadon Sancho bereitete der technisch starke Portugiese zwei Tore vor und gab selbst drei Torschüsse ab. Auch in der Defensive hatte Guerreiro seine Seite weitestgehend im Griff.