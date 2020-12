Tor - Timo Horn (1. FC Köln): In den ersten Saisonwochen noch wegen diverser Unsicherheiten in der Kritik, hat sich Horn stabilisiert und war wie schon in der Vorwoche gegen Dortmund ein großer Rückhalt. Diesmal verhinderte er in der Anfangsphase mit zwei starken Paraden gegen Weghorst und Philipp den Rückstand und behielt auch in der zweiten Drangphase nach dem Seitenwechsel den Überblick.