Tor - Mark Flekken (SC Freiburg): Weil mit Alexander Schwolow Freiburgs Nummer eins ausfällt, darf Flekken derzeit das Tor der Breisgauer hüten. Gegen Bremen lieferte er gute Argumente, auch in den kommenden Wochen im Tor zu stehen. Flekken bewahrte seine Mannschaft mehrmals vor einem höhren Rückstand, vor allem gegen Leonardo Bittencourt und Milot Rashica. Seine wichtigste Parade zeigte Flekken aber in der Nachspielzeit, als er einen Kopfball von Ömer Toprak von der Linie kratzte und so den Freiburger Punktgewinn festhielt.