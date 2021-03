Abwehr - Stefan Bell (1. FSV Mainz 05):): Stefan Bell ist einer der Mainzer Erfolgsgaranten: Seit er am 16. Spieltag wieder in die Startelf zurückkehrte, hat Mainz sich wieder gefangen. Gegen die TSG war der Abwehrchef stets zur Stelle. Stark in der Luft, stark am Boden – Bell siegte bei 82 Prozent seiner Duelle Mann gegen Mann. Dazu organisierte er umsichtig seine Nebenleute und war mit 89 Prozent Passquote auch noch Aufbauspieler Nummer eins für eigene Angriffe. Blitzsaubere Leistung.