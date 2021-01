Mittelfeld - Andrej Kramaric (1899 Hoffenheim): Der Kroate ist nach seiner Durststrecke im Herbst und Covid-19-Erkrankung endgültig wieder fit. Kramaric forderte die Bälle, verteilte sie geschickt und machte das, was er am besten kann: Tore schießen. Beim 2:0 reagierte er im Stile eines Topstürmers geistesgegenwärtig, kontrollierte einen Distanzschuss, drehte sich und schob ein - alles in einer fließenden Bewegung. Den Schlusspunkt setzte er mit einem perfekt getretenen Freistoß ins linke Eck. Mit einem Kramaric in dieser Verfassung hat die TSG mit dem Abstieg ganz sicher nichts zu tun.