Mittelfeld - Thorgan Hazard (Borussia Dortmund): Eigentlich stand der Belgier gar nicht in der Startelf der Dortmunder. Dort hatte Trainer Lucien Favre den jungen Gio Reyna vorgesehen. Doch dann verletzte sich der Youngster beim Aufwärmen, und so durfte Hazard doch von Beginn an ran. Es sollte sich lohnen. Hazard zeigte sich spielfreudig, war ein belebender Faktor in der Offensive und torgefährlich. Das 1:0 durch Haaland bereitete er mit starkle Flanke vor, das 3:0 erzielte er nach Brandt-Zuspiel selbst. Auftrag mehr als erfüllt.