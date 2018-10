Abwehr - Joshua Brenet ( TSG 1899 Hoffenheim): Brenet bot zwei total unterschiedliche Halbzeiten. Wie sein ganzes Team war von ihm in Halbzeit eins so gut wie nichts zu sehen. Was der Niederländer jedoch nach dem Seitenwechsel bot, war große Fußballkunst. Immer wieder zog er auf rechts Sprints an und sorgte mit einer ganzen Reihe gefährlicher Hereingaben für Gefahr. Eine davon verwertete Teamkollege Joelinton – nachdem Brenet persönlich für die Führung gesorgt hatte.