Stadionzutritt: Hertha und Union bleiben bei 3G-Regel

Union plant mit rund 11.000 Fans, Hertha mit 25.000

Der 1. FC Union startet am Samstag (14.08.2021) mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in die Saison. Dann sind laut Corona-Verordnung derzeit 11.006 Zuschauer im Stadion "An der alten Försterei" zugelassen - die Hälfte der Stadionkapazität.

Hertha BSC kann im Olympiastadion bei seinem ersten Heimspiel am zweiten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg am 21. August die maximal erlaubte Anzahl von 25.000 Fans empfangen. Wer eine Karte hat und ins Stadion will, muss in Berlin nachweisen, dass er vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet ist.