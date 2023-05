Bundesliga DFL veröffentlicht Details zum möglichen Investorendeal Stand: 04.05.2023 14:12 Uhr

Die DFL hat ihre Pläne für einen möglichen Investoreneinstieg konkretisiert. Spitzenklubs sollen mehr Geld erhalten, der Fokus aber auf der Digitalisierung der DFL liegen. Fans protestieren seit Wochen.

Die DFL skizzierte bei einem Termin in ihrer Zentrale in Frankfurt am Main am Donnerstag (04.05.2023) die Pläne für den möglichen Einstieg eines Investors. Bereits bekannt war, dass die DFL die Gründung einer Tochterfirma vorsieht, um dort unter anderem die TV-Rechte zu bündeln, die einen Großteil der Einnahmen ausmachen. Der Plan der DFL, dem die 36 Vereine mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit in einer Mitgliederversammlung zustimmen müssten, sieht im Kern Folgendes vor:

Ein Investor zahlt der Liga zwei Milliarden Euro .

. Wie DFL-Interimsgeschäftsführer Oliver Leki erkennen ließ, sollen dafür 20 Jahre lang 12,5 Prozent der Erlöse aus dem Verkauf der Rechte dieser Tochterfirma dem Partner zu überlassen.

aus dem Verkauf der Rechte dieser Tochterfirma dem Partner zu überlassen. Das Ziel: Die Erlöse steigen insgesamt und für alle entsteht neben der hohen Einmalzahlung ein dauerhafter Gewinn.

Verteilung: 40 Prozent für Digitalisierung der DFL, 60 Prozent für die Klubs

Bei der Verwendung des Geldes ist von drei Säulen die Rede, die DFL konkretisierte am Donnerstag die Verwendung:

40 Prozent (800 Millionen Euro) sollen für die Digitalisierung und Internationalisierung der DFL genutzt werden: Eine Online-Plattform für die Verbreitung von Inhalten soll aufgebaut und damit vor allem auch Fans im Ausland angesprochen werden, besonders jüngere. 45 Prozent (900 Millionen Euro) sollen in die Infrastruktur der Klubs gesteckt werden: Die Klubs sollen in ihre Stadien, Nachwuchsleistungszentren und auch Geschäftsstellen investieren. 15 Prozent (300 Millionen Euro) bleiben zur freien Verfügung: Hier sollen die Klubs zur Steigerung der Attraktivität in neue Spieler investieren können oder Schulden abbauen.

60 Prozent, also die frei zur Verfügung stehenden Summe und das Geld für die Infrastruktur, sollen wohl wie das bisherige TV-Geld verteilt werden. "Es war schnell Konsens, dass wir uns nah an der bestehenden Verteilung orientieren. Dieser Leitgedanke wird überwiegend positiv gesehen" , sagte Leki. Bedeutet: Die Spitzenklubs bekommen mehr Geld, der Rest erhält dahinter abgestuft kleinere Beträge. Der FC Bayern erhält derzeit beispielsweise rund das Dreifache von dem, was der VfL Bochum bekommt.

Leki fügte an, dass niemand die Infrastruktur modernisieren müsse, wenn diese schon modern sei. Das bedeutet, dass solchen Klubs mehr Geld frei zur Verfügung steht. Die entscheidende Mitgliederversammlung solle vermutlich Anfang Juli stattfinden, so Axel Hellmann (Eintracht Frankfurt), der gemeinsam mit Leki (SC Freiburg) derzeit Interimsgeschäftsführer der DFL ist.

Vier Kandidaten bleiben für Investoreneinstieg übrig

Zunächst aber berät am 24. Mai eine Mitgliederversammlung der 36 Klubs vorentscheidend über die Angebote. Nach Informationen der Sportschau haben von den zuvor sechs Private-Equity-Unternehmen nur fünf ein Angebot unterbreitet.

Ein Bewerber habe nur auf internationale Rechte geboten, sagte Hellmann. "Ein Angebot unter den fünfen ist dabei, das weit abgeschlagen ist. Ich plane daher, dass wir mit vier Angeboten in die Mitgliederversammlung am 24. Mai gehen."

Leki: "Bonus für Zweitligaabsteiger"

Ein wenig Licht ins Dunkel brachte Leki bei der Frage nach Ausgleichszahlungen für Absteiger aus der 2. Bundesliga, die aus dem Wirkungsbereich der DFL fallen. Würde ein Zweitligist leer ausgehen und dafür ein Aufsteiger aus 3. Liga das Geld einnehmen?

Der Zweitligaabsteiger bekomme "einen Bonus", je nach Zugehörigkeit zur DFL in den vergangenen Jahren, sagte Leki, außerdem würden laufende Investitionen in die Infrastruktur aus dem Investorgeld bezahlt.

Stärkung der Zukunftsfähigkeit oder Verprassen künftiger Einnahmen?

Kritik gibt es vor allem daran, dass Geld aus der Zukunft schon heute ausgegeben werden soll und dass bei der Verteilung möglicherweise die großen Klubs stärker profitieren als die anderen. Fans äußern zudem die Befürchtung, dass ein Investor zumindest informell Einfluss auf Entscheidungen nehmen kann, auch wenn die DFL das ausschließt.

Befürworter reklamieren eine notwendige Beschaffung von Finanzmitteln, um die Bundesliga digital zukunftsfähig zu machen und um im Konkurrenzkampf mit anderen Ligen in Europa mithalten zu können.

2021 hatte die DFL erstmals Pläne für den Einstieg eines Investors verfolgt, die 36 Klubs stimmten damals aber gegen das Vorhaben.