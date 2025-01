Spiel gegen den FC Bayern Der SC Freiburg hat ein großes Problem in der Crunch Time Stand: 23.01.2025 10:50 Uhr

Der SC Freiburg spielt gegen den FC Bayern. Oder auch: Die beste Mannschaft der letzten Viertelstunde tritt bei der an, die in dieser Saison nach der 75. Minute noch kein Tor schoss.

Spielern, Fans und auch dem Trainer wird es herzlich egal sein, wann ihr Verein das Tor schießt, das zum Sieg führt. Aber diese Vorstellung, tief in der Nachspielzeit den Ball aus 20 Metern zum 2:1 in den Winkel zu schießen und auf die ekstatische Fankurve zuzulaufen, wird jedem gefallen.

Die Fans des SC Freiburg sind gebeutelt, denn einen solchen Moment erlebten sie zumindest in dieser Saison noch nie. Ihre Mannschaft traf weder in der Nachspielzeit noch in der 89. Minute, und auch nicht in der 81. Sie traf gar nicht nach Ablauf von 75 Minuten.

Dafür trafen die Gegner, und zwar schon neunmal. Das ist vorne und hinten (geteilt mit dem 1. FC Heidenheim) der schlechteste Wert in der Bundesliga. In der Spezialtabelle, in der nur die Spielminuten von der 76. bis zum Abpfiff gewertet werden, belegen die Freiburger dadurch mit Abstand den letzten Platz.

Erster sind die, die auch in der einzig relevanten Tabelle führen - der FC Bayern. Die Münchner haben zwölf Tore in der letzten Viertelstunde und Nachspielzeit geschossen und nur vier kassiert. Das brachte ihnen 32 Punkte ein und somit 22 mehr als den Freiburgern in der gleichen Spanne.

Tabelle von 76. Minute bis Abpfiff Platz Verein Tore Punkte 1. FC Bayern München 12:4 32 2. VfL Wolfsburg 12:6 31 3. VfB Stuttgart 11:5 30 4. Eintracht Frankfurt 6:4 26 5. Holstein Kiel 10:7 25 6. Borussia Dortmund 7:7 24 7. Borussia Mönchengladbach 6:5 23 8. FC St. Pauli 5:4 22 9. Werder Bremen 6:5 21 10. RB Leipzig 4:5 20 11. TSG Hoffenheim 5:5 19 12. Bayer Leverkusen 5:7 19 13. 1. FC Heidenheim 6:9 19 14. 1. FC Union Berlin 1:3 17 15. FC Augsburg 1:4 17 16. VfL Bochum 2:6 15 17. 1. FSV Mainz 05 1:5 15 18. SC Freiburg 0:9 10

Als hätte die Mannschaft von Trainer Julian Schuster mit Macht auf ihre Schwäche hinweisen wollen, kassierte sie in der Schlussphase - im us--amerikanischen Sport als Crunch Time (entscheidende Phase) bezeichnet - des ersten Heimspiels 2025 zwei Tore. Beinahe wäre es gegen Holstein Kiel noch ein drittes gewesen, und das hätte richtig geschmerzt. So aber stand ein 3:2-Sieg zu Buche.

Kiel hat ab der 76. Minute zehn Tore geschossen und in der Spezialtabelle 25 Punkte, nur vier andere Klubs haben mehr.

16 von 25 Toren erzielten die Freiburger nach der Pause

Phänomene, die zum Ende von Spielen auftreten, werden häufig mit körperlicher Fitness erklärt. Das ist eine mögliche Ursache, und da nur gewisse Werte von Spielern öffentlich zugänglich sind, kann sie nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Aber der dritte Platz in der Gesamtlaufleistung ist ein Indiz, dass andere Ursachen wahrscheinlicher sind. Konzentrationsverlust, Pech, Verletzungen, Sperren - jedes Spiel müsste nochmal einzeln betrachtet werden.

Dabei würde auch auffallen, dass die zweite Halbzeit in der Offensive wahrlich nicht das Problem der Freiburger ist. Sie erzielten 16 ihrer bislang 25 Tore nach der Pause.

Leverkusen schwächelt in der letzten Viertelstunde

Spezialtabellen für die Abschnitte an Viertelstunden (inkl. der Nachspielzeiten in erster und zweiter Halbzeit) zeigen, dass die Bayern immer unter den besten drei Mannschaften vertreten sind. Auch der Meister aus Leverkusen ist oft vorne zu finden, in der ersten Viertelstunde (neun Tore) stellt er sogar die beste Mannschaft.

Ihr Problem teilt die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso mit dem SC Freiburg. Ab der 76. Minute haben die Leverkusener eine negative Tordifferenz und nur 19 Punkte gesammelt.

Ähnlich ist die Bilanz bei RB Leipzig, dem Gegner des Meisters am Samstag ab 15.30 Uhr. Parallel spielen die Bayern in Freiburg. Ausschnitte der Spiele sind ab 18 Uhr in der Sportschau zu sehen.

Wer besonders auf das Abschneiden der Klubs in der letzten Viertelstunde plus Nachspielzeit achten möchte, wird in der berühmten Schlusskonferenz als Audio bedient. Zu finden ist sie hier.