Fanthemen: Vom Drei-Stufen-Plan zum Coronavirus

Das Coronavirus hat die Diskussion um den Drei-Stufen-Plan und den Konflikt zwischen Fans und DFB mit Wucht von der Agenda gefegt. Die Fans bleiben nun anders ein Thema: Denn das erste Bundesliga-Spiel ohne Zuschauer hat gezeigt, welch entscheidende Rolle sie für die Faszination dieses Sports spielen. Fußball ohne Fans funktioniert nicht. "Der wichtigste Part hat gefehlt", sagte Rose.

Es bleibt nur die Hoffnung, dass die Fans überall bald auf ihre Plätze zurückkehren dürfen, sobald in Sachen Corona nichts dagegen spricht. Doch dieser Zeitpunkt scheint derzeit fern. Gladbach tritt am Sonntag in Frankfurt an, Köln spielt am Samstag gegen Mainz - die Stadien werden leer sein.

Stand: 11.03.2020, 20:15