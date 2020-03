Coronavirus - schwierige Diskussionen für die Fußball-Klubs

Problem 4: Die EM ist im Weg - so oder so

Dass die EM 2020 verschoben werden muss, ist einer der ganz wenigen Punkte, bei dem sofort Einigkeit herrschen dürfte. Am Dienstag sitzen mit Rainer Koch (DFB) und Hans-Joachim Watzke als Vertreter in der Europäischen Klub-Vereinigung (ECA) zwei deutsche Vertreter in einer Video-Konferenz der UEFA.

Diskussionen könnte es um den Termin geben: Der Sommer 2021 brächte eine Kollision mit der Klub-WM der FIFA mit sich. Für eine Austragung im Winter 2020 oder 2021 wäre viel Flexibilität von den Nationalmannschaften, aber auch von den Klubs gefordert. Das Turnier ist also im Weg - so oder so.

Stand: 16.03.2020, 09:10