Arbeitssieg gegen Bochum Burkardt zementiert Mainzer Top-Position Stand: 11.01.2025 20:02 Uhr

Nationalstürmer Jonny Burkardt hat den 1. FSV Mainz 05 mit zwei sehenswerten Treffern zum Sieg gegen den VfL Bochum geschossen. Die Partie am Samstag (11.01.2025) endete 2:0 (1:0). Die 05er unter Coach Bo Henriksen setzten sich mit dem Sieg in der oberen Tabellenregion der Fußball-Bundesliga fest und sind aktuell Vierte.

Mit seiner zweiten hochkarätigen Chance schoss Rückkehrer Burkardt die Mainzer Mitte der ersten Spielhälfte in Führung, nachdem er eine Minute zuvor freistehend viel zu schwach abgeschlossen hatte. Diesmal verwertete der Nationalspieler einen schönen Steckpass von Caci, als er den Ball mit der Brust annahm und mit einem Sprungschuss Bochums Keeper Patrick Drewes überwand (23. Minute).

Zum identischen Zeitpunkt wie in Hälfte eins erhöhte Burkardt im zweiten Durchgang: Von rechts aus verlagerten die Rheinhessen ihren Spielaufbau auf die linke Seite. Phillipp Mewen brachte den Ball gegen drei Bochumer ins Sturmzentrum, wo der Stürmer den Ball artistisch quasi im Fallen mit dem Standfuß links hoch in den Winkel platzierte (68.).

"Jonny ist wie immer, die letzten Tag waren völlig normal" , sagte Henriksen nach der Partie, "er will arbeiten, er will trainieren, er will neue Ziele haben. Das war ein völlig normaler Tag für Jonny, zwei Tore zu machen." Sein Bochumer Kollege Dieter Hecking zollte den Gastgebern Respekt: "Wir sind ja gar nicht in die dritte Zone gekommen, weil Mainz es sehr gut verstanden hat, uns wegzuhalten. Das ist dann nicht uns geschuldet, sondern da hat der Gegner was richtig gut gemacht."

Kaum Spielfluss wegen vieler Unterbrechungen

Ohne den rotgesperrten Nadiem Amiri kam der FSV besser in die Partie, ohne sich jedoch gute Torchancen erarbeiten zu können. Doch ein Spielfluss wollte sich in der Anfangsphase nicht entwickeln: Zahlreiche Verletzungsunterbrechungen verlangten den Einsatz des medizinischen Personals beider Klubs. Bochums Ivan Ordets, Dominik Kohr und Moritz Jenz konnten die Partie fortsetzen, weniger Glück hatten Tim Oermann und auch Paul Nebel, die beide verletzt rausmussten. Acht Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte waren die Folge. Der extrem erfahrene Hecking meinte nach der Partie: "So viele Kopftreffer auf beiden Seiten habe ich, glaub' ich, noch nie erlebt."

Nach Burkardts Treffer sahen die Zuschauer im Mainzer Stadion am Bruchweg bis zur Pause nur noch zwei "halbe" Torchancen: Zuerst grätsche Felix Passlack einen Ball fast ins eigene Tor, danach traf der starke Anthony Caci nur das Außennetz des Bochumer Tores.

Zweite Hälfte: Mainzer fordern vehement Elfmeter

Auch im zweiten Spielabschnitt tat sich vor den Toren der beiden Teams so gut wie nichts. Für Aufregung sorgten nach einer knappen Stunde ein vermeintliches Handspiel von Ordets und ein mögliches regelwidriges Foul an Burkardt. Beide Situationen bewertete das Schiedsrichtergespann unter Einbeziehung von VAR Sven Jablonski als nicht ahndenswert.

Kurz nach dem zweiten Mainzer Treffer erarbeitete sich das Gästeteam von Dieter Hecking seine erste Tormöglichkeit: Der gerade eingewechselte Myron Boadu tauchte vor Robin Zentner im Mainzer Kasten auf, aber die Hintermannschaft der Hausherren vereitelte im Verbund den Anschlusstreffer.

Dafür verpasste Mwene auf der Gegenseite mit einem leicht verunglückten Volleyschuss den dritten Mainzer Treffer, als der Ball hauchdünn am rechten Pfosten vorbeiflog. Bis zum Schlusspfiff verwaltete der FSV die Führung, für eine Schlussoffensive reichte beim VfL die Kraft nicht mehr.

Mainz in Leverkusen, Bochum gegen St. Pauli

Für Mainz geht es am Dienstagabend nach Leverkusen (14.01., 20.30 Uhr). Bochum empfängt einen Tag später den FC St. Pauli (15.01., 20.30 Uhr).