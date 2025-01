45. +9 Halbzeitfazit:

Mainz führt mit 1:0 durch das Tor von Jonathan Burkardt (23.) gegen Bochum. Die Pausenführung für die Gastgeber geht soweit in Ordnung, da sie das merklich offensivere Team sind, wenngleich auch bei den 05ern noch viel Luft nach oben besteht. Allgemein ist der Spielfluss durch die vielen Unterbrechungen häufig durchbrochen, beide Mannschaften mussten je einmal verletzungsbedingt wechseln. Sofern der Revierklub nicht als Verlierer vom Platz gehen möchte, braucht es im zweiten Durchgang eine Leistungssteigerung, allen voran im letzten Drittel.

45. +9 Ende 1. Halbzeit

45. +8 Aus dem anschließenden Freistoß ergibt sich nichts, da Caci seinen Versuch deutlich zu niedrig ansetzt.

45. +7 Ibrahima Sissoko Bochum Gelbe Karte für Ibrahima Sissoko (VfL Bochum)

Sissoko trifft Kohr im Luftduell mit dem Ellenbogen. Referee Brand zückt Gelb.

45. +6 Caci ans Außennetz! Das ist nochmal eine recht gute Gelegenheit für den FSV. Mwenes Flanke rutscht durch, weil Burkhardt in der Mitte Ordets wegcheckt. So kommt Caci am zweiten Pfosten an das Leder und bugsiert dieses aus spitzem Winkel ins Außennetz.

45. +4 Mwene möchte steil auf Lee weiterleiten, doch Medić ahnt dies und klärt die Situation routiniert, indem er den Südkoreaner abläuft.

45. +3 Matúš Bero versucht es mal mit einem Chip aus dem linken Rückraum. In der Mitte steht Bernardo, doch bekommt keinen wuchtigen Kopfball zustande, Zentner greift zu.

45. +1 Acht Minuten Nachspielzeit sind üppig, aber aufgrund der vielen Pausen berechtigt. Vier Spieler mussten wegen Kopfverletzungen behandelt werden.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 8

45. Die Rheinhessen setzen gut nach und bringen den VfL nochmal in leichte Bedrängnis. Eine echte Torchance springt für die Mainzer derzeit allerdings nicht heraus.

42. Hofmann und Jenz donnern mit den Köpfen aneinander, es ist die nächste Kopfverletzung im Spiel. Nach kurzer medizinischer Behandlung scheint der Mainzer Defensivmann weitermachen zu können.

40. Aktuell machen es die Hausherren clever und verwalten die knappe Führung. Vom VfL kommt nur wenig Gegenwehr. Sofern die Hecking-Elf mal nach vorne kommt, sind die Aktionen im letzten Drittel einfach zu ungenau.

37. Hyun-seok Hong Mainz Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Hyun-seok Hong

37. Paul Nebel Mainz Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Paul Nebel

37. Nebel liegt am Boden und signalisiert, dass er nicht weitermachen kann. Hong macht sich draußen bereit.

36. Bero wirft lang ein und erreicht Ordets im Sechzehner. Doch der Ukrainer bekommt keine Wucht hinter seinen Abschluss und köpft deutlich daneben.

33. Philipp Hofmann Bochum Gelbe Karte für Philipp Hofmann (VfL Bochum)

Hofmann beschwert sich über einen Pfiff von Schiedsrichter Brand und sieht die Gelbe Karte wegen Meckerns - unnötig.

32. Jetzt ist es tatsächlich mal etwas brenzlig im Mainzer Strafraum. Die 05er bekommen den Ball nicht weg, doch Passlack und Bero verpassen den richtigen Moment für den Abschluss.

31. Der VfL Bochum macht derzeit zu wenig fürs Spiel und kriegt die Rheinhessen häufig nicht verteidigt. Vorne ist es absolut kreativlos, der nächste lange Ball auf Broschinski kommt wieder nicht an.

28. Beinahe-Eigentor von Passlack! Puh, das war knapp. Nebel schlägt einen halbhohen Ball in die Gefahrenzone, dort steht Passlack gut und will übers eigene Tor klären. Der Außenverteidiger trifft die Kugel jedoch nur mit dem Schienbein und hat großes Glück, dass sie knapp übers eigene Gehäuse fliegt.

26. Nach langen Verletzungspausen nimmt die Partie nun Fahrt auf. Die Mainzer Führung geht in Ordnung, da sie das aktivere Team sind. Zuerst hat Jenz die erste Chance, dann Burkhardt die riesige Möglichkeit. Im zweiten Versuch macht es der Goalgetter der 05er dann besser.

23. Jonathan Burkardt Mainz Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Jonathan Burkardt

Und jetzt trifft Burkardt doch - 1:0 für die Gastgeber! Caci wird auf rechts nicht wirklich angegangen und schlägt einen Sahnepass in die Spitze. Die Bochumer Kette steht extrem hoch und verliert Burkardt kurz aus den Augen. Dieser schnappt sich den Ball, legt ihn sich clever mit dem Oberkörper vor und macht es dieses Mal deutlich besser als vor einer Minute. Sein Abschluss schlägt mittig im Tor ein, Drewes ist machtlos.

22. Burkardt vergibt die Riesenchance! Das muss zwingend das 1:0 für die Mainzer sein. Urplötzlich haben die 05er freie Bahn und stürmen zu dritt auf Torhüter Drewes zu. Lee passt rüber zu Burkhardt, der sich die Ecke aussuchen darf, doch nur eine Art Rückgabe in die Arme von Drewes produziert.

22. Sissoko schickt Broschinski auf die Reise, doch dem jungen Stürmer fehlt es etwas an Speed. So kann die Mainzer Abwehr den Vorstoß leicht entschärfen.

20. Bei Oermann geht es nicht weiter, er wird fortan positionsgetreu durch Medić ersetzt.

19. Jakov Medić Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Jakov Medić

19. Tim Oermann Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Tim Oermann

18. Eine schwungvolle Hereingabe von rechts ist leichte Beute für den Mainzer Rückhalt. Da Costa und Broschinski rasseln hinter ihm zusammen, stehen aber glücklicherweise beide sofort wieder.

16. Der VfL nähert sich zumindest einmal an, doch produziert keinen Torabschluss. Keeper Zentner ist auf dem Posten und klärt mit einem weiten Abschlag.

14. Bei Oermann sieht es nicht sonderlich gut aus und bei Ordets ist die Wunde wieder aufgegangen. Du liebe Güte, was ist denn los in dieser Anfangsphase. Draußen machen sich Mašović und Medić vorsorglich warm.

13. Nun wird Oermann in einem Zweikampf am Kopf getroffen und wirkt leicht benebelt. Das Spiel ist erneut unterbrochen. Wir dürfen uns schon mal auf eine ordentliche Portion Nachspielzeit freuen.

12. Kohr beißt die Zähne zusammen und macht weiter. Bisher wurde hier mehr behandelt als Fußball gespielt.

11. Der Bochumer steht soweit wieder, die Ecke von Mainz kann ausgeführt werden. Kohr leitet die Ecke in die Strafraummitte weiter und geht dabei zu Boden. Sissoko klärt in der Mitte problemlos.

9. Ordets hat sich bei dieser Aktion ordentlich am Kopf wehgetan und muss auf dem Platz behandelt werden. Der ukrainische Innenverteidiger hat den Hinterkopf von Jenz abbekommen und wird derzeit getackert.

8. Jetzt muss Drewes das erste Mal reagieren. Ein langer Einwurf rutscht komplett durch in den Bochumer Fünfer, dort steht der aufgerückte Jenz, der den Ball per Kopf in einer Bogenlampe aufs Tor befördert. Der Bochumer Schlussmann passt gut auf und lenkt die Kugel über die Latte.

6. Caci setzt Mwene mit viel Übersicht in der Mitte ein, dort möchte der Flügelspieler abklatschen lassen, doch das misslingt dem österreichischen Nationalspieler. Der Ball trudelt ins Toraus, die erste Möglichkeit des Tages lässt auf sich warten.

5. Burkardt wird das erste Mal steil geschickt, doch das Zuspiel von Nebel ist etwas zu ambitioniert.

3. Erster kleiner Aufreger im Spiel: Kaishu Sano setzt seinen Ellenbogen gegen Matúš Bero ein, es gibt Freistoß aus dem halbrechten Raum für die Gäste. Bernardo verlängert die Hereingabe in die Mitte, dort packt Robin Zentner sicher zu.

1. Schiedsrichter Benjamin Brand pfeift das Spiel an. Mainz spielt in Rot-Weißen Trikots, Bochum läuft in Blau auf.

1. Spielbeginn

Gute Nachricht für die 05er: Stürmer Burkardt, der unter der Woche noch fraglich war, hat es in die Startelf geschafft und verdrängt Sieb auf die Bank. Zudem ersetzt Jenz den rotgesperrten Amiri. Bei den Gästen gibt es keine Änderungen, Hecking vertraut der Elf vom Heimsieg gegen Heidenheim.

Der Revierklub aus Bochum sorgte unter der Woche abseits des Platzes für Schlagzeilen, denn dem Einspruch gegen die Spielwertung von der Partie gegen Union Berlin wurde stattgegeben. Die Köpenicker dürfen noch Berufung einlegen, doch sofern der VfL die drei Punkte zugeschrieben bekommt, ist man nur noch zwei Zähler vom Relegationsrang entfernt und wieder voll im Abstiegsrennen mit dabei. Trainer Dieter Hecking möchte sich indes auf das Sportliche fokussieren und an die gute Leistung vom letzten Spiel vor der Winterpause anknüpfen, als man gegen Heidenheim den ersten Dreier der Saison holen konnte.

Mit 25 Punkten und Platz fünf unterm Weihnachtsbaum durfte der FSV überwintern – eine eindrückliche Bilanz der Henriksen-Truppe. Nun geht es darum, die gute Leistung vor dem Jahreswechsel zu bestätigen. Der dänische Chefcoach möchte weiterhin mutig auftreten und gegen Bochum die nächsten Punkte sichern: „Wir wollen offensiv spielen und hoch pressen.“

Die Bundesliga kehrt aus der Winterpause zurück und auch in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt wird wieder Fußball gespielt. Die überraschend starken 05er empfangen das Kellerkind aus Bochum, welches unter der Woche für Schlagzeilen sorgte. Im direkten Vergleich liegen die Mainzer vorne: Von bislang 22 Spielen gewannen die heutigen Gastgeber zwölf, die Bochumer gingen sieben Mal als Sieger vom Feld.