Undav trifft bei Comeback Stuttgart nimmt drei Punkte aus Augsburg mit Stand: 13.01.2025 00:00 Uhr

Der VfB Stuttgart rückt durch einen Auswärtssieg beim FC Augsburg etwas näher an die Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga heran und feiert dabei seinen Rückkehrer Deniz Undav. Der FCA muss weiter nach unten schauen.

Der kurz zuvor nach einer Verletzungspause eingewechselte Undav (65. Minute) brachte den VfB am Sonntag beim 1:0 (0:0)-Sieg beim FC Augsburg in die Spur. " Es ist unglaublich, wieder auf dem Platz zu stehen. Eine zweimonatige Verletzungspause macht keinem Fußballer Spaß ", freute sich Undav im Sportschau-Gespräch.

Mit dem Erfolg hat Stuttgart nach 16 Spieltagen der Fußball-Bundesliga 26 Punkte auf dem Konto und rückt auf Platz sieben vor. Die Europacup-Plätze bleiben damit in Sichtweite. Aber darauf wollte Trainer Sebastian Hoeneß am Sportschau-Mikrofon nicht unbedingt etwas wissen: " Wir sind gut gestartet. Das ist wichtig. Die Rückmeldung ist wichtig, dass wir auch in einer guten Verfassung sind. " Augsburg hat nach dem vierten sieglosen Ligaspiel in Folge 16 Zähler auf dem Konto und lediglich noch drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Und trotzdem meinte Trainer Jess Thorup gegenüber der Sportschau: " Ich bin mit der Leistung zufrieden. Mit dem Ergebnis natürlich nicht. "

Stuttgart dominiert gegen Augsburg ohne große Torchancen

Bis auf die letzten Minuten gehörte die erste Halbzeit den Gästen aus Stuttgart. Mit hohem Pressing und schnellem Spiel diktierte der VfB die Partie. Allerdings fehlten die ganz dicken Möglichkeiten. Es dauerte bis zur 21. Minute, ehe Ermedin Demirovic mit einem Kopfball die erste große Chance hatte - aber links am Tor vorbeizielte.

Augsburg tauchte erst in den letzten fünf Minuten vor der Pause vor dem Stuttgarter Tor auf und hatte gleich eine Doppelchance zur Führung. Doch VfB-Schlussmann Alexander Nübel parierte sowohl den Schuss von Jeffrey Gouweleeuw aus kurzer Distanz, als auch den zweiten Versuch von Robert Gumny.

Undav-Comeback beim VfB ändert alles

In der zweiten Halbzeit nahm das Niveau Stück für Stück ab. Auf beiden Seiten häuften sich Annahme- und Passfehler, so dass die Fans eine ziemlich zerfahrene Begegnung ohne wirkliche Höhepunkt zu sehen bekamen.

Entscheidend wurde es nach knapp einer Stunde, als VfB-Trainer Sebastian Hoeneß Nationalstürmer Undav einwechselte. Der 28-Jährige hatte seinem Team seit Mitte November wegen einer Muskelverletzung gefehlt. Und Undav war gleich perfekt im Spiel. Gerade einmal drei Minuten nach seiner Einwechslung lauerte er an der letzten Linie, bekam den Ball fein von Angelo Stiller in den Lauf gelupft und überwand mit etwas Glück im Eins-gegen-eins FCA-Schlussmann Finn Dahmen zum 1:0.

Danach schalteten die Gäste auf Kontrolle um. Augsburgs Mittel reichten nicht, um noch etwas Zählbares zustande zu bekommen. Am dichtesten dran waren die Gastgeber noch bei einer Gouweleeuw-Flanke (87.), die der eingewechselte Ramon Hendriks aber vor dem einschussbereiten Phillip Tietz klärte.

Augsburg in Berlin, Stuttgart gegen Leipzig

Für Augsburg steht in der englischen Woche ein Auswärtsspiel beim ebenfalls kriselnden 1. FC Union Berlin an (15.01.2025, 20.30 Uhr). Gleichzeitig ist ebenfalls am Mittwoch der VfB Stuttgart gegen RB Leipzig und damit gegen eins der Top-Teams gefragt.